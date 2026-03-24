ফেরিওয়ালা পারুলকে ভ্যানগাড়ি উপহার দিলেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা টিটু

বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার দিগদাইড় ইউনিয়নে ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করা শ্রীমতি পারুলকে ভ্যানগাড়ি উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম টিটু।
মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে তৌহিদুল ইসলাম টিটুর পক্ষ থেকে পারুলের হাতে ভ্যানগাড়িটি তুলে দেন তাঁর এক শুভাকাঙ্ক্ষী।
ভ্যানগাড়িটি পেয়ে পারুলের দীর্ঘদিনের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়েছে। এখন থেকে ভ্যানগাড়িতে করে পণ্য নিয়ে ফেরি করে বিক্রি করতে পারবেন তিনি। এতে পারুল ও তাঁর পরিবার আনন্দিত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
পারুল বলেন, এতদিন বিভিন্ন জায়গায় পণ্য নিয়ে ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে অনেক কষ্ট হতো। ভ্যানগাড়ি পাওয়ায় এখন সেই কষ্ট অনেকটাই কমবে। এ জন্য তৌহিদুল ইসলাম টিটুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।
স্থানীয়রা জানান, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ভ্যানগাড়িটি পারুলের পরিবারের জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।
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