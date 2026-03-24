উল্লাপাড়ায় বিল থেকে বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধিঃ
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মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৬
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উল্লাপাড়া মডেল থানা পুলিশ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার নেওয়ারগাছা নতুন পাড়া গ্রামের পাশের থলিয়ার বিল থেকে প্রায় ৭০ বছর বয়সী মালা খাতুন নামের এক বৃদ্ধার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে| মালা এই গ্রামের মৃত আনসার প্রামাণিকের স্ত্রী|
উল্লাপাড়া থানার উপ-পরিদর্শক মোঃ সেলিম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দুপুরে মালা খাতুনের মরদেহ থলিয়ার বিল থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য থানায় নিয়ে এসেছে| মরদেহের ডান কানের নতিতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে| তবে শরীরে আর কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি| মালা খাতুনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তার স্বজন ও স্থানীয়রা কিছুই বলতে পারছে না| এ কারণে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারবে না|
নিহত মালা খাতুনের ভাই জয়নাল আবেদীন জানান, তার বোন একা বাড়িতে থাকতেন| তার ছেলে মেয়েরা ঢাকা থাকেন| তার বোন পাশ্ববর্তী খাল বিলে মাছ ধরে বিক্রি করতেন| জয়নাল আবেদীন থাকেন ২ কিলোমিটার দূরে বালসাবাড়ী গ্রামে| সকাল বেলা স্থানীয় লোকজন তার বোনের মরদেহ পাশের বিলে ভাসতে দেখে তাদেরকে খবর দেয়| আপাততঃ কিভাবে মালা খাতুন মারা গেলেন তারা তা বুঝতে পারছেন না বলে পুলিশ ও গণমাধ্যম কর্মীদেরকে জানান|
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