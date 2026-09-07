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রাজশাহী সীমান্তে বিপুল পরিমাণ মাদক ও ভারতীয় ফিড পাউডার জব্দ

মাসুদ রানা রাব্বানী, রাজশাহী: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

রাজশাহীর সীমান্ত এলাকায় পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানি মালামাল জব্দ বিজিবি।

রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহী নগরীর দামকুড়া থানার আইবাধ দক্ষিণ মিডিল চর এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ২৯৯ পিস ভারতীয় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

একই রাত দেড়টার দিকে গোদাগাড়ী থানার কুমারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩০০ কেজি ভারতীয় গরু, মাছ ও মুরগির ফিড পাউডার জব্দ করা হয়।

সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ১ বিজিবি সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

বিজিবি জানায়, জব্দকৃত মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট থানায় ও পশুর ফিড রাজশাহী শুল্ক অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে।


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