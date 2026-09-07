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অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন পূজা চেরি, মুখ খুললেন অভিনেত্রী

অনলাইন ডেস্ক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পূজা চেরির বিয়ে নিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। শোবিজ অঙ্গনের অন্যতম আলোচিত এই অভিনেত্রীকে ঘিরে সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে বিয়ের নতুন গুঞ্জন।

বিভিন্ন সূত্রের দাবি, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হতে পারে পূজা চেরির। তবে কোথায় আয়োজন হবে কিংবা কে হচ্ছেন তার জীবনসঙ্গী—এসব বিষয়ে এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে অভিনেত্রীও প্রকাশ্যে কিছু জানাননি।

জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে বেশ গোপনীয়তা বজায় রাখছেন পূজার পরিবার ও ঘনিষ্ঠজনরা। বিয়ের আয়োজনও আপাতত সীমিত পরিসরে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে।

এর আগে চলতি বছরের মার্চ মাসে এক সাক্ষাৎকারে নিজের বাগদানের খবর নিশ্চিত করেছিলেন পূজা। সে সময় তিনি জানিয়েছিলেন, তার হবু স্বামী শোবিজ অঙ্গনের কেউ নন। তবে তার পরিচয় কিংবা বিয়ের সময় সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করেননি।

অন্যদিকে, গত আগস্টে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়লে সেটিকে গুজব বলে উড়িয়ে দেন এই অভিনেত্রী। তখন তিনি বলেছিলেন, বিয়ে করলে তা গোপন রাখার কোনো ইচ্ছা তার নেই।

তবে কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে এবার নির্দিষ্ট একটি তারিখ সামনে আসায় আবারও আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন পূজা চেরি। এখন দেখার বিষয়, ১৬ সেপ্টেম্বর সত্যিই কি বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন এই তারকা।

শিশুশিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করা পূজা চেরি ‘পোড়ামন ২’, ‘দহন’, ‘শান’ ও ‘গলুই’-এর মতো আলোচিত সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের ভালোবাসা অর্জন করেছেন। তার ব্যক্তিগত জীবনের নতুন অধ্যায় নিয়ে এখন ভক্তদের আগ্রহ তুঙ্গে।


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