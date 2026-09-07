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তেভেজের বিদায়ী ম্যাচে এক জার্সিতে মেসি-রোনালদো, ফুটবল বিশ্বে তুমুল আলোড়ন

অনলাইন ডেস্ক: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত দুই তারকা লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে এবার একই দলে দেখা যেতে পারে। দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর প্রথমবারের মতো একসঙ্গে মাঠে নামার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি কার্লোস তেভেজ।

গোল ডটকমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেভেজের বিদায়ী ম্যাচেই একই দলের হয়ে খেলবেন মেসি ও রোনালদো। ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যবাহী লা বোম্বোনেরা স্টেডিয়ামে ম্যাচটি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফুট মেরকাতো জানিয়েছে, তেভেজ ইতোমধ্যে দুই মহাতারকার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছেন। ফলে ফুটবলপ্রেমীদের বহুদিনের কল্পনা বাস্তবে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

তেভেজের জন্য বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, তিনি ক্যারিয়ারে মেসি ও রোনালদো—দুজনেরই সতীর্থ ছিলেন। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে মেসির সঙ্গে খেলেছেন, আবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে রোনালদোর সঙ্গেও ড্রেসিংরুম ভাগ করেছেন।

এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তেভেজ বলেন, “আমি সবসময় চেয়েছি ক্রিশ্চিয়ানো ও লিওকে একই দলে খেলতে দেখতে। তারা ফুটবল ইতিহাসের সেরা দুই খেলোয়াড়। তাই আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, বিশেষ করে ক্রিশ্চিয়ানোর সঙ্গে। তাকে বলেছিলাম, আমার বিদায়ী ম্যাচে যেন সে ও মেসি একসঙ্গে মাঠে নামে, যাতে পুরো বিশ্ব এই বিরল দৃশ্য উপভোগ করতে পারে।”

তেভেজের ভাষ্য অনুযায়ী, রোনালদো তার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। মেসিকেও রাজি করাতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। দুজনের ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার পর নিজের উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেছেন সাবেক এই ফরোয়ার্ড।

ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত মেসি ও রোনালদো কখনোই একই দলের হয়ে প্রতিযোগিতামূলক বা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেননি। তাই তেভেজের বিদায়ী ম্যাচে তাদের একসঙ্গে দেখা গেলে সেটি নিঃসন্দেহে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় ও আলোচিত মুহূর্ত হয়ে উঠবে।


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