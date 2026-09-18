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জামালপুরে ডেঙ্গু রোগীদের মশারি বিতরণ

জামালপুর প্রতিনিধি : / ৫৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

জামালপুরে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের জন্য মশারি বিতরণ করেছে জেলা যুবদল। বৃহস্পতিবার দুপুরে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে এই মশারি বিতরণ করা হয়।

ডেঙ্গুর প্রাদুরভাব বেড়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জামালপুর জেলা যুবদলের সদস্য সচিব সোহেল রানা খানের নেতৃত্বে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের মাঝে মশারি বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত বিএনপি নেতা সৈয়দ শওকত জামান, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা ইকরামুল হাসান মানিক, আকমল হুদা প্রমুখ। জেলা যুবদলের সদস্য সচিব সোহেল রানা খান জানান, সারাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যুবদল ডেঙ্গু প্রতিরোধে বাসাবাড়ি এবং নিজের শহর পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ বিভিন্ন প্রদক্ষেপ নিচ্ছে, তারই অংশ হিসেবে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডেঙ্গু রোগীদের মাঝে মশাড়ি বিতরন করা হলো, যাতে করে একজনের কাছ থেকে অন্যজন আক্রান্ত না হয়। ডেঙ্গু প্রতিরোধে যুবদলের এই ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।


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