বগুড়ার শেরপুরে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় পথচারী যুবক নিহত

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ঘোগা বটতলা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় রুবেল হোসেন (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে রাস্তা পারাপারের সময় একটি অজ্ঞাত হাইচ গাড়ি তাকে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রুবেল হোসেন শেরপুর উপজেলার সীমাবাড়ী ইউনিয়নের ক্ষিদির হাসড়া গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে রুবেল হোসেন ঘোগা বটতলা এলাকায় মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি বেপরোয়া গতির অজ্ঞাত হাইচ গাড়ি তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত সটে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আইয়ুব আলী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। দুর্ঘটনাকবলিত ঘাতক গাড়িটি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত যুবকের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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