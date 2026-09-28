সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৫:২৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
দুধে ভেজাল নয়, চাই নিরাপদ খাদ্য উল্লাপাড়ায় দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের নিয়ে প্রশাসনের মতবিনিময় সভা উল্লাপাড়ায় ভেজালবিরোধী অভিযান, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা কম্বোডিয়ান গ্যাংয়ের ‘টিকিট ফাঁদ’: অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ৩৪ লাখ টাকা গায়েব, গ্রেফতার ৩ খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস পালিত বংশালে মাদ্রাসা থেকে নিখোঁজ জিসানকে উদ্ধার করেছে পুলিশ এআই অসৎ লোকের হাতে পড়লে ১০০ কোটি মানুষের প্রাণ যেতে পারে: বিল গেটস অপহরণের ৪ ঘণ্টা পর চকরিয়ায় ছাত্রদল নেতার মরদেহ উদ্ধার ভারত ও নেপালে বন্যা-ভূমিধসে নিহত ৭০ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু আজ বাংলাদেশে অল্প বয়সে আকস্মিক মৃত্যুর প্রধান পাঁচটি কারণ কী
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৮৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

“সুস্থতার ভবিষ্যতের জন্য ফার্মাসিস্টদের ক্ষমতায়ন” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে প্রতিষ্ঠিত খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস পালিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের ফার্মা সী ক্লাবের উদ্যোগে রোববার দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল বর্ণাঢ্য র‌্যালি, আলোচনা সভা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ।
এছাড়া স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, থানা ও হাট-বাজারে স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। এসব কর্মসূচিতে ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. নাজনীন সাহরিয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আশরাফ আলী।
এসময় বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বায়োমেডিকেল অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স’র ডিন প্রফেসর ড. ফজলে রাব্বি শাকিল আহমেদ, ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মোস্তফা মাহমুদ হাসান ও রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মো. মিজানুর রহমান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এই পেশার ক্ষমতায়ন কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং শক্তিশালী ও ভবিষ্যৎ-মুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য । বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস হলো এই পেশার অবদানকে উদযাপন করার এবং সবার সামনে দৃশ্যমান করার একটি সুযোগ। বক্তারা আরো উল্লেখ করেন, বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলো তীব্র হওয়ার সাথে সাথে, ফার্মেসির অগ্রযাত্রায় বিশ্বনেতা এফআইপি, সরকার, নীতি-নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্বাস্থ্য বীমাকারী এবং জনসাধারণের প্রতি সহায়ক নীতি জোরদার করতে, শিক্ষায় বিনিয়োগ করা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে তাদের পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা উচিত এছাড়াও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ ও সঠিক ওষুধ ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে ফার্মাসিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ ফার্মাসিস্টদের পেশাগত দক্ষতা, নৈতিকতা ও জনসেবামূলক মানসিকতা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

দুধে ভেজাল নয়, চাই নিরাপদ খাদ্য উল্লাপাড়ায় দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের নিয়ে প্রশাসনের মতবিনিময় সভা

উল্লাপাড়ায় ভেজালবিরোধী অভিযান, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কম্বোডিয়ান গ্যাংয়ের ‘টিকিট ফাঁদ’: অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ৩৪ লাখ টাকা গায়েব, গ্রেফতার ৩

বংশালে মাদ্রাসা থেকে নিখোঁজ জিসানকে উদ্ধার করেছে পুলিশ

ঢাকার সাভার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সমিতির জমি রেজিস্ট্রেশনে সরকারি কর ফাকির অভিযোগ

ভাষানটেক থানা যুবলীগ নেতা অনিক ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে গ্রেফতার

দুধে ভেজাল নয়, চাই নিরাপদ খাদ্য উল্লাপাড়ায় দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের নিয়ে প্রশাসনের মতবিনিময় সভা

উল্লাপাড়ায় ভেজালবিরোধী অভিযান, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কম্বোডিয়ান গ্যাংয়ের ‘টিকিট ফাঁদ’: অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ৩৪ লাখ টাকা গায়েব, গ্রেফতার ৩

খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস পালিত

বংশালে মাদ্রাসা থেকে নিখোঁজ জিসানকে উদ্ধার করেছে পুলিশ

এআই অসৎ লোকের হাতে পড়লে ১০০ কোটি মানুষের প্রাণ যেতে পারে: বিল গেটস

অপহরণের ৪ ঘণ্টা পর চকরিয়ায় ছাত্রদল নেতার মরদেহ উদ্ধার

ভারত ও নেপালে বন্যা-ভূমিধসে নিহত ৭০

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু আজ

বাংলাদেশে অল্প বয়সে আকস্মিক মৃত্যুর প্রধান পাঁচটি কারণ কী

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech