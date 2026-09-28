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উল্লাপাড়ায় ভেজালবিরোধী অভিযান, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি: / ৪৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ভেজালবিরোধী অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দুই ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ সোহেল শেখ ও নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা গৌতম কুমার সাহার যৌথ উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে উপজেলার কয়রা বাজারে অবস্থিত ভাগ্যলক্ষ্মী ঘি, দই ও ছানা উৎপাদনকারী কারখানায় অনিয়মের অভিযোগে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সময়ে দুধে পানির পরিমাণ বেশি পাওয়ায় এক দুধ ব্যবসায়ীকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনাকারীরা ব্যবসায়ীদের খাদ্যপণ্যে ভেজাল না করা এবং ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করতে সতর্ক করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে খাদ্যে ভেজাল ও অনিয়মের বিরুদ্ধে এ ধরনের আরও অভিযান পরিচালনা করা হবে বলে তারা জানান।


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