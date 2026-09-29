সাবেক এমপি রুমানা মাহমুদকে টিসিএ’র ফুলেল শুভেচ্ছা

সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছে সিরাজগঞ্জ টিভি ক্যামেরা সাংবাদিক এসোসিয়েশন (টিসিএ)।
সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের আল মাহমুদ এভিনিউ এলাকায় রুমানা মাহমুদের নিজ বাসভবনে টিসিএ’র নবগঠিত জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
এ সময় সংগঠনের সভাপতি মো. বেলাল হোসেন, সহ-সভাপতি মো. মামুন হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো. রবিউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শুভ সেখ, সদস্য মাসুদ পারভেজ, লিটন হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
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