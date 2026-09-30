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বাংলাদেশের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড ঘোষণা

অনলাইন ডেস্ক: / ৩৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজকে সামনে রেখে ১৪ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল। হিপের চোটে থাকা অধিনায়ক সোফি মলিনিউক্সকে স্কোয়াডে রাখা হলেও বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে তার খেলা এখনো নিশ্চিত নয়। আগামী কয়েক দিন তার ফিটনেস পর্যবেক্ষণের পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন দুই সিরিজের জন্য একই স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনটি ওয়ানডে হবে ৯, ১১ ও ১৪ অক্টোবর ব্রিসবেনের অ্যালান বোর্ডার ফিল্ডে। এরপর ১৮ থেকে ২২ অক্টোবর সিডনিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে থাকছেন না লুসি হ্যামিলটন। অনুশীলনের সময় হালকা কোয়াড পেশির চোট পেয়েছেন এই বাঁহাতি পেসার। তবে তার চোট গুরুতর নয়। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগেই তিনি ফিট হয়ে উঠবেন বলে আশা করছে অস্ট্রেলিয়া।

অন্যদিকে দুই সিরিজ থেকেই ছিটকে গেছেন ডার্সি ব্রাউন। ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের হয়ে খেলার সময় পিঠে চোট পেয়েছিলেন তিনি। তার অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার পেস আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি তৈরি হয়েছে। নারী বিগ ব্যাশ লিগেও তার অংশগ্রহণ এখনো নিশ্চিত নয়।

বাংলাদেশ সিরিজের আগে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় অনিশ্চয়তা অধিনায়ক মলিনিউক্সকে ঘিরে। হিপের চোট নিয়েই তাকে স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচক শন ফ্লেগলার জানিয়েছেন, আগামী কয়েক দিনে তার ফিটনেসের অবস্থা মূল্যায়ন করা হবে।

মলিনিউক্স খেলতে না পারলে অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বেও পরিবর্তন আসতে পারে। স্কোয়াডে সহ-অধিনায়ক হিসেবে রয়েছেন তাহলিয়া ম্যাকগ্রা ও অ্যাশ গার্ডনার। ফলে অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব কে নেবেন, সেটিও তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এদিকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের সদস্য গ্রেস হ্যারিস বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি—কোনো সিরিজের স্কোয়াডেই জায়গা পাননি। ফ্লেগলার জানিয়েছেন, দলের আকার কমে যাওয়ায় এবং বিশ্বকাপে সীমিত সুযোগ পাওয়ায় এবার তাকে নির্বাচিত করা হয়নি। তবে ভবিষ্যতে তিনি নির্বাচকদের বিবেচনায় থাকবেন।

বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটি অস্ট্রেলিয়ার ঘরের মাঠের গুরুত্বপূর্ণ সূচির অংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশের জন্য অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে নিজেদের সামর্থ্য যাচাইয়ের সুযোগ এটি। নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বেই ওয়ানডে সিরিজে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।

অস্ট্রেলিয়া নারী দল: নিকোলা ক্যারি, অ্যাশলেই গার্ডনার, কিম গার্থ, লুসি হ্যামিলটন (শুধু টি-টোয়েন্টি), আলানা কিং, ফোবি লিচফিল্ড, তাহলিয়া ম্যাকগ্রা, সোফি মলিনিউক্স (অধিনায়ক), বেথ মুনি, এলিস পেরি, মেগান শাট, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড, জর্জিয়া ভল, জর্জিয়া ওয়্যারহ্যাম।


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