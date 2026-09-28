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কেপটাউনে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময়সূচি ঘোষণা হবে

অনলাইন ডেস্ক: / ৪৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে আনুষ্ঠানিকভাবে পহেলা অক্টোবর আগামী বছরে অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময়সূচি ঘোষণা করা হবে। এ সময় দেশটির ক্রিকেট কর্মকর্তার পাশাপাশি আইসিসির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।আফ্রিকায় এই মেগা ইভেন্টটি শুরু হওয়ার ঠিক এক বছর আগেই এই ঘোষণাটি আসতে চলেছে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিক গৌরব গুপ্তার প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইসিসি কেপটাউনে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময়সূচি ঘোষণা করবে। টুর্নামেন্টটি প্রাথমিকভাবে ২০২৭ সালের ৪ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে এবং নামিবিয়া যৌথভাবে এই মেগা ইভেন্টটি আয়োজন করবে।

বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৪টি ম্যাচ আয়োজন করবে এবং জিম্বাবুয়ে আয়োজন করবে ১০টি ম্যাচ। নামিবিয়াও তাদের নিজস্ব ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অন্তত তিনটি ম্যাচ আয়োজন করবে। আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ আটটি দল এবং আয়োজক দেশগুলো সরাসরি এই টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য ১০টি দল নিশ্চিত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ।

সহ-আয়োজক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে যোগ্যতা অর্জন করবে, আর বাকি দলগুলো ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিং এবং বাছাইপর্বের নিয়মের মাধ্যমে তাদের স্থান নিশ্চিত করবে। আগামী বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপটি একটি বর্ধিত সংস্করণ, যেখানে ১৪টি দল অংশ নেবে। সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত চূড়ান্ত তারিখ হলো চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর।

আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের মাধ্যমে বাকি চারটি স্থানের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। এই বৈশ্বিক বাছাইপর্বের টুর্নামেন্টটি আগামী বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। দুবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আয়ারল্যান্ডকে ২০২৭ সালের আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করতে বাছাইপর্বে লড়তে হবে। চূড়ান্ত টুর্নামেন্টে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনকারী ১০টি দলের সাথে যোগ দিতে হলে এই দলগুলোকে সফল চারটি দলের তালিকায় থাকতে হবে।


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