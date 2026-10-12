ঢাকা থেকে রিয়াদগামী ৮ ফ্লাইট বাতিল, বিমানের দুটির বিষয়ে জানাবে আজ

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার পর এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানসহ চারটি এয়ারলাইন্সের ঢাকা থেকে রিয়াদগামী আটটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।
এর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের দুটি ফ্লাইটের বিষয়ে আজ সোমবার দুপুর ১২টায় বিস্তারিত জানাবে এয়ারলাইনসটি।
গতকাল রবিবার পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস এ তথ্য জানায়।
বাতিল হওয়া আটটি ফ্লাইটের মধ্যে বাংলাদেশ বিমানের দুটি ও ইউএস বাংলার একটি ফ্লাইট রয়েছে। আর সৌদি এয়ারলাইনসের রয়েছে তিনটি ও রিয়াদ এয়ারওয়েজের দুটি ফ্লাইট।
গত শনিবার রিয়াদে কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-৩-এর ওপর একটি ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়ে। এ ঘটনায় দুই বাংলাদেশিসহ ১২ জন নিহত এবং ৩০৯ জন আহত হন।
এদিকে হামলার ঘটনায় কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ রাখার সময়সীমা সোমবার বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ৩টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
বিমানবন্দরটির কার্যক্রম পুনরায় স্বাভাবিক হওয়ার বিষয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের আজ সোমবার ও পরদিন মঙ্গলবারের ঢাকা–রিয়াদ ও রিয়াদ–ঢাকা রুটের নির্ধারিত বিজি৩৩৯ ও বিজি৩৪০ ফ্লাইট দুটি স্থগিত করা হয়েছে। ফ্লাইট এবং সময়সূচি সম্পর্কে আজ বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টায় জানানো হবে।
ফ্লাইট স্থগিতের কারণে যাত্রীদের অসুবিধার জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস দুঃখ প্রকাশ করেছে।
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