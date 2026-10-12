ভারতের বিপক্ষে ৩ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় বাংলাদেশের

শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ভারত চ্যাম্পিয়নসকে ৩ রানে হারিয়ে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নস। ব্যাট হাতে ১৪১ রানের সংগ্রহ গড়ার পর দুর্দান্ত বোলিংয়ে ভারতকে ১৩৮ রানে আটকে দেয় বাংলাদেশ। বল হাতে জয়ের অন্যতম নায়ক এনামুল হক জুনিয়র ও আবু জায়েদ রাহি।
সোমবার (১২ অক্টোবর) ম্যাচে টস জিতে বাংলাদেশকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠান ভারতের অধিনায়ক যুবরাজ সিং। শুরুটা ঝড়ো হলেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে বড় সংগ্রহ গড়তে পারেনি বাংলাদেশ।
প্রথম দুই ওভারেই ৩০ রান তুলে ভালো সূচনা করে বাংলাদেশ। তবে তৃতীয় ওভারের প্রথম বলে ৬ বলে ১০ রান করে ইমরুল কায়েস আউট হলে ভাঙে উদ্বোধনী জুটি। এরপর দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে দলটি।
বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন রনি তালুকদার। শেষ দিকে আরাফাত সানির ৩৮ বলে ৩৭ রানের কার্যকর ইনিংসে ভর করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪১ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। এ ছাড়া নাসির হোসেন ২১ বলে ২৪ রান করেন।
ভারতের হয়ে পীযূষ চাওলা ২৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। পবন নেগি ও ঋষি ধাওয়ান শিকার করেন দুটি করে উইকেট।
১৪২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই বিপাকে পড়ে ভারত চ্যাম্পিয়নস। মাত্র ৪ রানে আম্বাতি রাইডু আউট হওয়ার পর স্টুয়ার্ট বিনি ও অধিনায়ক যুবরাজ সিংয়ের বিদায়ে চাপ আরও বাড়ে। এরপর রবিন উথাপ্পা ও ইউসুফ পাঠান ফিরে গেলে ৫৫ রানেই ৫ উইকেট হারিয়ে বসে ভারত।
পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন ঋষি ধাওয়ান ও ইরফান পাঠান। ঋষি ১৮ বলে ২৪ রান করলেও দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিতে পারেননি। ইরফান পাঠান ৪১ বলে করেন ২৪ রান।
এরপর বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার এনামুল হক জুনিয়রের ঘূর্ণিতে আরও বিপর্যস্ত হয় ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ১২ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের হাতে এনে দেন তিনি। অসাধারণ বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে ম্যাচসেরার পুরস্কারও জেতেন এনামুল।
শেষ দিকে পবন নেগি ও পীযূষ চাওলার ব্যাটিংয়ে আবারও জমে ওঠে ম্যাচ। তাঁদের পাল্টা আক্রমণে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেষ ওভারে দায়িত্বশীল বোলিং করেন আবু জায়েদ রাহি। চাপের মুখে ভারতকে আটকে দিয়ে বাংলাদেশের ৩ রানের জয় নিশ্চিত করেন তিনি। রাহি নেন ২৬ রানে ২ উইকেট।
এই জয়ে টুর্নামেন্টে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি দারুণ এক রোমাঞ্চকর ম্যাচের স্মৃতি পেল বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নস।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নস: ২০ ওভারে ১৪১/৯। রনি তালুকদার ৪০, আরাফাত সানি ৩৭, নাসির হোসেন ২৪। পীযূষ চাওলা ৩/২৪, ঋষি ধাওয়ান ২/২১, পবন নেগি ২/২২।
ভারত চ্যাম্পিয়নস: ২০ ওভারে ১৩৮/৮। পবন নেগি ২৬*, পীযূষ চাওলা ২৪*, ঋষি ধাওয়ান ২৪। এনামুল হক জুনিয়র ৪/১২, আবু জায়েদ রাহি ২/২৬।
ফলাফল: বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নস ৩ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: এনামুল হক জুনিয়র।
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