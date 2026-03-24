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মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান, বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ৩৭

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৪৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৬

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৭ জন গ্রেফতার।

এদের মধ্যে সন্ত্রাস বিরোধ আইন ১,
ডাকাতির প্রস্তুতি ১,না: শিশু ২, পরোয়ানা ৩ জনসহডিএমপি ৩০ জন।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

বুধবার (২১ অক্টোবর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোবারক (৩৯), দিপু (৪৫), সোহেল (৪৩), ইদ্রিস (৫৩), আহাদ হোসেন অভি (২৬), আলামিন (১৯), সবুজ (১৯), রাকিব মনির (১৯), রবিউল (৩০), এ কে এম শামসুজ্জামান (৫৭), হাবিবুর রহমান (২১), মাইনুল (৩১), রবিউল (১৯), সোলাইমান (২৯), তাহসিন আনসারী (১৯), হৃদয় (২৮), মিজান (৫০), হৃদয় (২৩), শরিফ (২৫), মিঠু (৩৮), আকবর (২৭), হৃদয় (২২), মো. রনি (২৬), মোকাম্মেল হক (৪৬), রহমতুল্লাহ (২০), রাজু (২০), নাজমুল হাসান (২০), কামাল (৫৪), কোরবান আলী (২৫), মুয়াজ জুহানী (২১), আফসার আহমেদ (৩০),হাসান (২১), মিজান (২১), কামরুল হাসান (১৯), সাহেব আলী (৪০), সোহেল (২৩) ও শরিফ (২২)।

এসময় তাদের কাছ থেকে ১৬ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট,১২ পুরিয়া গাঁজাসহ ১০ পাতা হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর ) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ৩৭ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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