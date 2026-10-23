ঢাকায় উদ্ধার ১১৭ মোবাইল, মালিকদের আইএমইআই মিলিয়ে দেখার আহ্বান ডিবির

রাজধানীর শাহবাগ থানার একটি মামলার তদন্তে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১১৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগ।
উদ্ধার করা ফোনগুলোর মধ্যে নিজের হারানো বা চুরি হওয়া মোবাইল রয়েছে কি না, তা যাচাই করতে মালিকদের আইএমইআই নম্বর মিলিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডিবি সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগের অর্গানাইজড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম মামলাটির তদন্তের অংশ হিসেবে এসব মোবাইল ফোন উদ্ধার ও জব্দ করে। উদ্ধার করা ফোনগুলোর ব্র্যান্ড ও আইএমইআই নম্বরের তালিকাও প্রকাশ করেছে ডিএমপি।
তালিকায় স্যামসাং, ভিভো, রিয়েলমি, রেডমি, অপো, টেকনো, ইনফিনিক্স, আইফোন, হুয়াওয়ে, অনারসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইল রয়েছে। তালিকার কয়েকটি ফোনের আইএমইআই নম্বরের পরিবর্তে সিরিয়াল নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।
যেভাবে ফোন শনাক্ত করবেন
হারানো বা চুরি হওয়া ফোনের মালিকদের প্রকাশিত তালিকার সঙ্গে নিজেদের ফোনের আইএমইআই নম্বর মিলিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। ফোনের আইএমইআই নম্বর জানতে সাধারণত মোবাইলে *#06# ডায়াল করা যায়। এরপর প্রাপ্তনম্বরের সঙ্গে ডিএমপির তালিকায় থাকা নম্বর মিলিয়ে দেখতে হবে।
ফোন ফেরত পেতে যা করতে হবে
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তালিকায় নিজের ফোন শনাক্ত হলে মালিকানার প্রমাণসহ সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করতে হবে। আদালতের আদেশ পাওয়ার পর আদেশের কপি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে উদ্ধার হওয়া ফোন বুঝে নেওয়ার জন্য ডিবি সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগের অর্গানাইজড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিমের তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (নিরস্ত্র) মো. মনজিল সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
এজন্য ০১৬৭৬-২৭১৫২৯ নম্বরে যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছে ডিএমপি।
উদ্ধার ১১৭ মোবাইলের তালিকা
১। Nothing Phone — IMEI-1: 355235048744323; IMEI-2: 351645041460856
২। TECNO Spark — IMEI-1: 352512131156166; IMEI-2: 352512136552518
৩। Realme — IMEI-1: 862453052803234; IMEI-2: 862453052803226
৪। iTel — IMEI-1: 354897841622005; IMEI-2: 354897841622013
৫। iTel — IMEI-1: 358052520169441; IMEI-2: 358052520169458
৬। iTel — IMEI-1: 351343651129008; IMEI-2: 351343657139407
৭। Realme — IMEI-1: 866903051226692; IMEI-2: 866903051226684
৮। Realme — IMEI-1: 860401060389771; IMEI-2: 860401060389763
৯। Realme — IMEI-1: 860692046944511; IMEI-2: 860692046944503
১০। Realme Narzo — IMEI-1: 864755068090038; IMEI-2: 864755068090020
১১। TECNO Pop — IMEI-1: 340128635683640; IMEI-2: 340128635683632
১২। Vivo — IMEI-1: 864332060672104; IMEI-2: 864332060672112
১৩। Redmi — IMEI-1: 862204058281994; IMEI-2: 862204058451993
১৪। Redmi — IMEI-1: 867807040935314; IMEI-2: 867807040935322
১৫। Redmi — IMEI-1:
863693059971828; IMEI-2: 863693059971836
১৬। Redmi — IMEI-1: 866389067571463; IMEI-2: 866389067571471
১৭। Symphony — IMEI-1: 353399391320941; IMEI-2: 353399391320958
১৮। TECNO Spark — IMEI-1: 357784310392947; IMEI-2: 357784310392954
১৯। TECNO Spark — IMEI-1: 355993633465544; IMEI-2: 355993633465551
২০। Samsung — IMEI-1: 353503966649515; IMEI-2: 354811676649512
২১। Samsung — IMEI-1: 353850571962175
২২। Samsung — IMEI-1: 353810489797709; IMEI-2: 356546179797701
২৩। Vivo — IMEI-1: 866066047742188; IMEI-2: 866066047792183
২৪। Vivo — IMEI-1: 869869033905157; IMEI-2: 869869033905140
২৫। Vivo — IMEI-1: 332575065208572; IMEI-2: 332575065208564
২৬। Realme — IMEI-1: 867623053353034; IMEI-2: 867623053353026
২৭। TECNO Spark — IMEI-1: 354992640281986; IMEI-2: 354992640281994
২৮। Vivo — IMEI-1: 866183067081239; IMEI-2: 866183067081221
২৯। Realme — IMEI-1: 866183067081239; IMEI-2: 866183067081221
৩০। Realme — IMEI-1: 866903051007795; IMEI-2: 866903051007787
৩১। Realme — IMEI-1: 865965044635611; IMEI-2: 865965044635603
৩২। Vivo — IMEI-1: 868126065894234; IMEI-2: 868126065894226
৩৩। OPPO — IMEI-1: 864763054703739; IMEI-2: 864763054703721
৩৪। Samsung — IMEI-1: 350212149890946; IMEI-2: 355271749890941
৩৫। MI — IMEI-1: 867836036036891561; IMEI-2: 867836036891579
৩৬। Xiaomi Mi 11 Lite — IMEI-1: 868494052505571; IMEI-2: 868494052505589
৩৭। Redmi 10 — IMEI-1: 867427057506351; IMEI-2: 867427057506369
৩৮। Samsung A12 — IMEI-1: 351908991319624; IMEI-2: 352297901319620
৩৯। Redmi — IMEI-1: 863118042457438; IMEI-2: 863118042457446
৪০। Vivo — IMEI-1: 869161047338272; IMEI-2: 869161047338264
৪১। OPPO — IMEI-1: 862909063012958; IMEI-2: 862909063012941
৪২। Redmi — IMEI-1: 861038054603293; IMEI-2: 861038054603301
৪৩। Vivo — IMEI-1: 862487053978959; IMEI-2: 862487053978942
৪৪। Vivo — IMEI-1: 866183064903336; IMEI-2: 866183064903328
৪৫। Realme — IMEI-1: 866121048545815; IMEI-2: 866121048545807
৪৬। TECNO — IMEI-1: 353522640574121; IMEI-2: 353522645252566
৪৭। Vivo — IMEI-1: 869785058488053; IMEI-2: 869785058488046
৪৮। Samsung — IMEI-1: 353828958248020; IMEI-2: 359693648248028
৪৯। Samsung — IMEI-1: 864657051240093; IMEI-2: 864657051240085
৫০। Redmi — IMEI-1: 865600055300736; IMEI-2: 865600055300744
৫১। OPPO — IMEI-1: 869425075736339; IMEI-2: 869425075736321
৫২। TECNO — IMEI-1: 350032260193809; IMEI-2: 350032260193817
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