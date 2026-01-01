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তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ২৪ ঘণ্টার গ্রেফতার ৯৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৭৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৬

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৯৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানায় নিয়মিত মামলা,পুরোনো মামলা,গ্রেফতারি পরোয়ানা ও ডিএমপি অধ্যাদেশের মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিবার (০৮ নভেম্বর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন,ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৯৪ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে মোহাম্মদপুর থানায় ৩১ জন, আদাবর থানায় ৯ জন,শেরেবাংলা নগর থানায় ৬ জন, তেজগাঁও থানায় ১৬ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৯ জন এবং হাতিরঝিল থানায় ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ফরিদ (৩০), মো. জাহাঙ্গীর (৪৬), মো. নয়ন (২৩), মো. জেলাল হোসেন (৫২), মোছা. সুইটি বেগম (২৮), মো. রিয়াজ (২১), মো. রবিউল হোসেন (২২), মো. শাকিল হোসেন (২২), মো. নাদিম (৪০),আনোয়ার হোসেন আদিল (৩৪), মো. কালু মিয়া (৩৮), মো. সোলেমান (৩৬), মো. নাজমুল ইসলাম (৩২),মো. অন্তর হোসেন (৩০),মো. নাইম সরদার (২২),মো. সাগর (১৯), মো. শুভ (১৮),মো. রুবেল মিয়া (৩৫), ওবায়দুল হক (২৮),মো. রাশেদুল ইসলাম (২৪), মো. ইমন (১৯),মো. সামসুদ্দিন সৈকত (২৩),মো. আলামিন (৩৫),ফাহিম আহমেদ রাফি (২১), মো. সুমন মিয়া (২০), মো. জাবেদ (৩০), মো. রাঝি (২৫) ও মো. শহিদুল ইসলাম (২২)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রিপন (২২), মো. ইয়াছিন (২০), মো. মিঠু তানভীর (১৮),মো. সাকিন খান (২০),মো. জিল্লু (৩৫),রাসেদুল (৩৫),মো. আরিফ (১৮),রেজাউল করিম (২২) ও মো. ইমন (২৪)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সোহেল (২২), মো. পারভেজ (২৮), মো. নিলয় (১৮), মো. রুবেল (৩২),তানিম আহম্মেদ নকিব (১৯) ও মো. রাব্বি খান (২৭)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-.মো. ইদ্রিস মন্ডল (৪২),মো. ওয়াজিব মিয়া ওরফে অজিব (২২), মো. ইউসুফ শেখ (৪০),মো. জসিম (২৫),মো. রিপন (৩০), মো. রুবেল (২৬),মো. অনিক (২৬),মোঃ দ্বীন ইসলাম (২২),মোছা. শিরিনা আক্তার (২০), সুলতানা (২০),শান্ত তালুকদার (২৪), আব্দুস সাত্তার রানা (৪৫),মো. সজিব মাতুব্বর (২১), নাহিদ (২১),মো. রুবেল (২৮) ও মো. আয়নাল (২৫)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. বাদশা মিয়া ( ৪০), মোসা.হালিমা বেগম ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. ওলিউল্লাহ ( ২৬),মো. দুলাল (২৬), মো. আলমগীর হোসেন ( ১৮),মো. হৃদয় গাজী ( ২০), মো. ইয়াসিন ( ৪৬),মো. আক্কাস ( ৫৭) ও মো. সোহান ( ১৯)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মানিক মোল্লা (২৭), মো. তামিম আলভী মুগ্ধ (৩১),অথই দাশ (২৯), শাখাওয়াত (২৩),মো. জাহাঙ্গীর আলম (৩৫), মো. রাসেল ইসলাম (৩২),মো. শামিম চৌধুরী ওরফে মাওলা ( বয়স উল্লেখ নাই), মো. মনির হোসেন (৩৫), মো. দুলাল (৩৬), মো. সুমন (২৪), মো. জুয়েল মিয়া (৩০), মো. সুরুজ মিয়া (৩৫), মো. শাহ আলম (৫০), মো. আলামিন (৩৫), মো. রাজু (২৮), মো. সাইফুল শিকদার (৩০) ও মো. জাহাঙ্গীর (৫০)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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