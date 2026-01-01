এবার মালিবাগে সিআইডি কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

রাজধানীর শাহবাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের পর এবার মালিবাগে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) প্রধান কার্যালয়ের সামনের ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
রবিবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ককটেল বিস্ফোরণ হয়। পল্টন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম আরিফবিষয়টি নিশ্চিত করেন।
আরিফ বলেন, সিআইডি কার্যালয়ের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে কেউ আহত হয়নি।
কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।
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