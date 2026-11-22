নাশকতার পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে নড়াইল জেলা যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক পাপিয়া সুলতানাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারের আগের দিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, ‘সরকারের ৯০ শতাংশ পতন হয়ে গেছে, বাকিটা আপনারা ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে।’
শনিবার (২১ নভেম্বর) রাতে রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে মিরপুর মডেল থানা পুলিশের একটি দল তাকে গ্রেফতার করে।
রবিবার (২২ নভেম্বর) সকালে মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান গ্রেফতারের তথ্য নিশ্চিত করেন।
পুলিশ জানায়, শনিবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পাপিয়া সুলতানাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন যুবলীগের নড়াইল জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক। তার বিরুদ্ধে নাশকতার পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
এদিকে পাপিয়া সুলতানার ফেসবুক আইডিতে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে বিভিন্ন পোস্ট দেখা গেছে।
শনিবার দেওয়া একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আমি গ্রেফতার হলেও সমস্যা নাই। আপনারা চালিয়ে যাবেন। সরকারের ৯০% পতন হয়ে গেছে, বাকিটা আপনারা ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ, জয় বাংলা।’
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