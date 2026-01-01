জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার বেগুনগ্রামে চিশতীয়া পীরের আস্তানায় ভক্তদের ক্ষীর উৎসব। বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম উৎসব নবান্ন। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার বেগুনগ্রামে অবস্থিত চিশতীয়া পীরের আস্তানায় ভক্তদের নিয়ে বসেছে একদিনের মিলন মেলা।
প্রতি বছরই বাংলা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সারাদেশে অবস্থানরত চিশতীয়া পীরের ভক্তরা একত্রিত হয়ে বেগুনগ্রামে পালন করেন নবান্ন উৎসব।
আস্তানার ভান্ডারখানার দায়িত্বে থাকা লোকজনদের দেওয়া তথ্য মতে, এ বছর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে গোলায় ধান তোলার পর ভক্তদের দেওয়া নতুন চাল ৮২ মণ, গুড় ১২৫ মণ, নারিকেল ১ হাজার ৮০০ পিস ও দুধ ৭০ মণ দিয়ে ক্ষীর রান্না হয়।
পুরো আয়োজনের কাজে সহযোগিতা করেন প্রায় শতাধিক ভক্ত। আর এসব কাজে স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন তিনশ জনের মতো।
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