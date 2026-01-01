প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের (এনডিএম) মহাসচিব শাহেদুল আজমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির নির্বাহী সদস্য রাহিদ মান্নান লেনিন।
বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় তাঁরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময় করেন।
এ সময় রাহিদ মান্নান লেনিন রায়গঞ্জ, তাড়াশ ও সলঙ্গাসহ সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রয়োজনীয় ভবন নির্মাণ, পুরোনো ও জরাজীর্ণ ভবনের সংস্কার এবং শিক্ষার পরিবেশ আরও উন্নত করার বিষয়ে তিনি প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
পাশাপাশি জেলার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিনিময় হয়।
সাক্ষাৎটি ছিল আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। এ সময় দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা মতবিনিময় করেন।
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