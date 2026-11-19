বগুড়ার শেরপুরে ইয়াবা ট্যাবলেট ও গাঁজাসহ সোবাহান মন্ডল (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আটক সোবাহান মন্ডল বনমরিচা (বস্তিপাড়া) এলাকার জামাত আলী মন্ডলের ছেলে। গতকাল বুধবার (১৮ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার বনমরিচা (বস্তিপাড়া) এলাকায় তাঁর বসতঘরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে শেরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কামরুল হাসানের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ওই অভিযান চালায়। শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একরামুল হোসাইনের নির্দেশে অভিযানটি পরিচালিত হয়। অভিযানে সোবাহান মন্ডলের হেফাজত থেকে ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ২০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ১০(ক) ও ১৯(ক) ধারায় শেরপুর থানায় মামলা (মামলা নম্বর ২১, তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০২৬) করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিকে আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হবে।
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