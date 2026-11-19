ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৯৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানায় নিয়মিত মামলা,পুরোনো মামলা,গ্রেফতারি পরোয়ানা ও ডিএমপি অধ্যাদেশের মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন,ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৯৩ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে মোহাম্মদপুর থানায় ২৭ জন, আদাবর থানায় ১৬ জন,শেরেবাংলা নগর থানায় ১৫ জন, তেজগাঁও থানায় ২৩ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৮ জন এবং হাতিরঝিল থানায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মারুফ হাসান (২৫),মো. দেলোয়ার হোসেন (২২),মো. পারভেজ হোসেন রুবেল (২৮),মো. তানভীর আহম্মেদ (৩২),জাকারিয়া শাওন (২৫), সাওম আহম্মেদ সীমান্ত (২১),মো. মাকসুদ (৩৬),মো. মহসিন আকন (২৪), কাজী নুরুল আমিন তুহিন (৫৫), আবুল বাশার (৪৭),মো. বিল্লাল হোসেন (৪১),মো. কবির (৩৮),মো. সাব্বির (২৫), মো. রনি হোসেন (২৭),মো. সজীব (২৩), মো. নয়ন ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. শান্ত ইসলাম (২১),মো. শামীম মিরোহ (২৯),মো. রাশেদ আলী (২৪),আব্দুস সামাদ শিহাব (২৪),মো. মনির (১৯),মো. সবুজ হোসেন (৩৫),আবির আহম্মেদ (২২),রুবেল রানা (২৮),মো. সোহাগ হাসান (৩২),সুজন (২০) ও মো. মাহি হোসেন (১৯)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোসা. শিউলী (৫০),মো. শামীম সরদার (৩২),মো. মহসীন মোল্লা ওরফে রিয়াজ (৫০), মো. মোস্তফা কামাল (৪৫),মো. তুহিন হোসেন (৩২),মো. মাহফুজ মুলী (২২),মো. মনির হোসেন শেখ (২০),মো. রিয়াজ (২৬),মো. জাহিদুল ইসলাম সজল (৩১),মো. সজল ইসলাম (৩০),ইয়াফসান মিজান চৌধুরী (২৬), অলক হোসেন লাফি (২৫),নুর নবী মোহাম্মদ জায়েদ (১৮),মো. সাকিবুর রহমান ফারুক (২৩),সাজিদ চৌকিদার (২৪) ও আবিদ (১৮)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মেহেদী হাসান সাব্বির (২২),মো. শাহজাহান আলী (৪৩),মো.আব্দুল হাকিম (৩০),মো. ইব্রাহিম (১৯),মে. শান্ত (১৮),মো. বিপ্লব (২৪),মো. জীবন (২৮), আবু খায়ের (২০),সাইফুল ইসলাম (২৬), মো. আলমগীর হোসেন (২২),মো. শামীম (২২), মো. ফয়সাল (২৮), মহরম (২১),সাব্বির (২০) ও আশিক (২৫)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. তানিন ভূইয়া (২৪),মো. জাকির হোসেন (২৯),কিশোর চন্দ্র সরকার ওরফে হৃদয় (২৯),মো. আব্দুল জলিল (৪০),মো. আকাশ হোসেন (২০),মো. ডালিম ব্যাপারী (২৯),রিপন বড়ুয়া (৩৮),মো. আবজাল হোসেন (২৬),মো. তৈয়ব আলী (৪২),মাসুদ (৩৩),আলউদ্দিন বেপারী (২৬),মো. নাহিদ (২২),মানিক (৩১),মো. লিটন (৪০),সেলিম (৪২),শাহরিয়ার খান হৃদয় (২৮),মিজান (৩০),শাহাদাত হোসেন (৩০),মো. মিরাজ মিয়া ওরফে মিরাজুর ইসলাম (৩৭),মো. তোফাজ্জল হোসেন (২২),মো. শামীম (৩২), পারভেজ রানা প্রঃ রাব্বি (৩৪) ও হাসিবুল হাসান স্বাধীন (২৫)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রবিউলের ( ২১), মো. সিফাত ( ১৯),মো. শুকুর আলী ( ২০) মো. সোহেল হোসেন( ৩০) মীরজাদী আফ রোজা ( ৩৯),মো. ফাহিম ( ২৪), মো. আব্দুল গনি ওরফে রানা ( ২৫) ও মো. আল আমিন হোসেনে ( ৪০)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-রাশেদুজ্জামান (২৭),সুমন প্রামানিক (২৫),মো. হাবিবুর রহমান (৩৮) ও রবিউল আউয়াল ওরফে আকাশ (২০)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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