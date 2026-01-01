রাজধানীর লালবাগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের চার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) লালবাগ থানা পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) ডিএমপির লালবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জামিল হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সাবেক সভাপতি হাজী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ ওরফে মিজ্জু (৬২), লালবাগ থানা আওয়ামী যুবলীগ নেতা মো. জালাল উদ্দিন (৪৫), মো. আপেল মাহমুদ (৪২) এবং লালবাগ থানা যুবলীগ নেতা ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক এবিএম টিটু (৫৩)।
ওসি জামিল হোসাইন বলেছেন, বৃহস্পতিবার রাত ১২টা ১৫ মিনিট থেকে রাত ১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত লালবাগ থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশের দাবি, গ্রেফতার ব্যক্তিরা গত ১৩ নভেম্বর দুপুর আনুমানিক ১টা ৩০ মিনিটে আজিমপুর এতিমখানা মার্কেটের সামনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী মিছিলের আয়োজন ও অর্থায়নে সহায়তা করেছিলেন।
গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা
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