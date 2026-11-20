গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে দায়িত্ব পালনরত আনসার সদস্যদের জন্য নেওয়া খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একদল দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে। খাবার বহনকারী কর্মীদের জিম্মি করে ভয়-ভীতি দেখিয়ে খাবার ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।
শুক্রবার (২০ নভেম্বর) বাহিনীর সহকারী পরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. নাজমুস সাকিব এ তথ্য জানান।
তিনি জানান , গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারের নিরাপত্তায় অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বিতভাবে আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব পালনরত সদস্যদের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় গোপালগঞ্জ জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের সিভিল স্টাফরা পথে বিভিন্ন বাধা ও প্রতিকূলতার মুখে পড়েন।
একপর্যায়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একদল দুর্বৃত্ত তাদের জিম্মি করে এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে খাবার ছিনিয়ে নেয়। পরে ওই খাবার বহনের ভিডিও ধারণ করে ঘটনাটিকে নিজেদের কর্মকাণ্ড হিসেবে প্রচার করা হয় বলে দাবি করেছে আনসার বাহিনী।
‘বৃষ্টিতে খিচুড়ি নিয়ে আনসারদের পাশে ছাত্রলীগ’ শিরোনামে কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। খাবার সরবরাহের সঙ্গে জড়িত কর্মীদের জিম্মি করে খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাকে রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বলছে, দেশের আইনশৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সুরক্ষায় বাহিনীর সদস্যরা পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব পালনরত সদস্যদের জন্য খাবার সরবরাহের ঘটনাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়।
সহকারী পরিচালক নাজমুস সাকিব এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার নিন্দা জানিয়ে যাচাইবিহীন তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকতে এবং ঘটনার প্রকৃত তথ্য বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান।
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