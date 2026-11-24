ব্যক্তিগত জীবন হোক কিংবা অভিনয় কোনো কিছুতেই অন্যের পছন্দ-অপছন্দের কাছে সহজে নতি স্বীকার করেন না টালিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। নিজের সিদ্ধান্তে চলতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তিনি। সম্প্রতি বিয়ের একটি কার্ড ঘিরে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন এই অভিনেত্রী। অন্যদিকে পর্দায় ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় নিয়েও সময়ের সঙ্গে নিজের অবস্থান বদলেছেন মিমি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি বিয়ের কার্ডে বর-কনের ছবির পাশে দেখা গেছে মিমির তিন পোষ্য কুকুরকে। এরপরই শুরু হয় তার বিয়ের গুঞ্জন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, সিদ্ধার্থ দত্তের সঙ্গে ২৬ নভেম্বর আইনি বিয়ে করতে পারেন অভিনেত্রী। ডিসেম্বরে মূল আয়োজন হওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। তবে বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেননি মিমি। বিয়ের কার্ড সম্পর্কে জানতে চাইলে সাংবাদিকদের উল্টো প্রশ্ন করেন, ‘কার কার্ডের কথা বলছেন?’
অভিনয়ের ক্ষেত্রেও নিজের পছন্দকে বরাবরই গুরুত্ব দিয়েছেন মিমি। একসময় সৃজিত মুখার্জির ‘চতুষ্কোণ’ সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অন্তরঙ্গ দৃশ্য ও খোলামেলা পোশাকের কারণে। তবে পরবর্তী সময়ে তার ভাবনায় পরিবর্তন আসে। ২০২২ সালে এক সাক্ষাৎকারে জানান, চরিত্র ও চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে চুম্বন কিংবা ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে তার আপত্তি নেই। গল্পের প্রয়োজনে কোনো দৃশ্য গুরুত্বপূর্ণ হলে সেটি করতে দ্বিধা করেন না তিনি।
‘গানের ওপারে’ ধারাবাহিকের পুপে চরিত্র দিয়ে পরিচিতি পাওয়া মিমি পরে ‘বাপি বাড়ি যা’, ‘প্রলয়’, ‘পোস্ত’, ‘গ্যাংস্টার’ ও ‘রক্তবীজ’-এর মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতেও যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। ২০১৯ সালে যাদবপুর থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও ২০২৪ সালে পদত্যাগ করেন।
শাকিব খানের বিপরীতে ‘তুফান’ সিনেমায় অভিনয়ের সুবাদে বাংলাদেশের দর্শকদের কাছেও পেয়েছেন পরিচিতি। পর্দায় নানা চরিত্রে নিজেকে ভাঙাগড়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও নিজের শর্তে চলতে পছন্দ করেন মিমি। তাই বিয়ের গুঞ্জন নিয়ে তার নীরবতা নতুন করে বাড়িয়েছে ভক্তদের কৌতূহল।
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