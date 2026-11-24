আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একের পর এক জায়গা করে নিচ্ছে বাংলাদেশের সিনেমা। ভারতের কেরালা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পর এবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৩২তম আসরে নির্বাচিত হয়েছে মাসুদ হাসান উজ্জ্বলের সিনেমা ‘বনলতা সেন’। উৎসবটির এশিয়ান সিলেক্ট (নেটপ্যাক) প্রতিযোগিতা বিভাগে লড়বে সিনেমাটি।
আগামী ১৬ থেকে ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এ উৎসব। একই আয়োজনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে লড়বে বাংলাদেশের আরেক সিনেমা ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’।
‘বনলতা সেন’ নির্মিত হয়েছে কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা ও কল্পনার জগৎ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। আর সেই সিনেমা প্রদর্শিত হবে কবির জীবনের বড় অংশ জুড়ে থাকা শহর কলকাতায়। তাই বিষয়টি সেখানকার দর্শকের জন্যও বিশেষ।
কলকাতায় ছবিটির প্রদর্শনী নিয়ে নির্মাতা মাসুদ হাসান উজ্জ্বল জানান, তার কাছে এই নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, জীবনানন্দ দাশের সাহিত্য ও স্মৃতির সঙ্গে কলকাতার মানুষের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, ‘জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত একটি চলচ্চিত্র কলকাতার দর্শকদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পাওয়াটা আমাদের জন্য বিশেষ আনন্দের। জীবনানন্দের সাহিত্য ও স্মৃতির সঙ্গে কলকাতার মানুষের যে গভীর সম্পর্ক, তাতে এখানে ছবিটি দেখানোর অনুভূতিও আলাদা। আমরা যেভাবে বনলতা সেনকে চলচ্চিত্রের পর্দায় তুলে ধরেছি, কলকাতার বাঙালি দর্শক সেটিকে কীভাবে গ্রহণ করেন, তা দেখার অপেক্ষায় আছি।’
এবারের কলকাতা উৎসবের ‘এশিয়ান সিলেক্ট (নেটপ্যাক অ্যাওয়ার্ড)’ প্রতিযোগিতায় আটটি দেশ ও অঞ্চলের মোট নয়টি চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়েছে। ‘বনলতা সেন’ ছাড়াও এই বিভাগে রয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত একাধিক ছবি। এশিয়ার স্বতন্ত্র ধারার চলচ্চিত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এসব ছবির পরিচিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করে নেটওয়ার্ক ফর দ্য প্রমোশন অব এশিয়ান সিনেমা (নেটপ্যাক)।
‘ঊনপঞ্চাশ বাতাস’-এর পর ‘বনলতা সেন’ মাসুদ হাসান উজ্জ্বলের দ্বিতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। ছবির নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন মাসুমা রহমান নাবিলা। জীবনানন্দ দাশের চরিত্রে রয়েছেন খায়রুল বাসার এবং মহীন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোহেল মণ্ডল। এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাজিবা বাশার, প্রিয়ন্তী উর্বী, রূপন্তী আকিদ, মাইমুনা ফেরদৌস মম ও শরীফ সিরাজ।
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