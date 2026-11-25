নেটফ্লিক্সে মুক্তির আগেই বিতর্কে জড়িয়েছে পাকিস্তানি ওয়েব সিরিজ ‘জো বচে হ্যাঁয় সঙ্গ সমেট লো’। সিরিজটির প্রথম ঝলক প্রকাশ্যে আসার পর ভারতে এটি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন (এআইসিডব্লিউএ)। এ বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়াকে চিঠি পাঠিয়েছে সংগঠনটি।
আগামী ৪ ডিসেম্বর নেটফ্লিক্সে সিরিজটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এতে অভিনয় করেছেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় তারকা ফাওয়াদ খান, মাহিরা খান, সানাম সাঈদ, আহাদ রাজা মীর, ইকরা আজিজ, হানিয়া আমির ও হামজা আলী আব্বাসী। ২০২৩ সাল থেকে সিরিজটির নির্মাণকাজ চলছিল।
সম্প্রতি সিরিজটির প্রথম ঝলক প্রকাশ্যে আসার পরই আপত্তি জানায় এআইসিডব্লিউএ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে সংগঠনটি জানায়, সিরিজটি যেন ভারতে মুক্তি না পায়, সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।
সংগঠনটির বক্তব্য, ‘সন্ত্রাসবাদের কোনো উদ্যাপন হতে পারে না। সবার আগে দেশ।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পাকিস্তানের কোনো সিরিজ, সিনেমা, গান, পডকাস্ট কিংবা অন্য কোনো বিনোদনমূলক বিষয়বস্তুর জায়গা ভারতীয় পর্দায় হওয়া উচিত নয়।
শুধু এই সিরিজ নিষিদ্ধের দাবিতেই থেমে থাকেনি সংগঠনটি। ভারতে পাকিস্তানি বিনোদনমূলক কনটেন্টের সম্প্রচার বন্ধে স্থায়ী ও কঠোর আইন প্রণয়নেরও দাবি জানিয়েছে তারা। পাশাপাশি আইন অমান্য করলে শাস্তির বিধান রাখার আহ্বান জানিয়েছে নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়াসহ অন্যান্য ওটিটি প্ল্যাটফর্মের প্রতি।
এআইসিডব্লিউএ-র দাবি, ২০২৫ সালের মে মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মসহ বিভিন্ন মাধ্যমকে পাকিস্তানি বিনোদন ও শিল্পসংক্রান্ত কনটেন্ট প্রচার বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। পুলওয়ামা হামলার পর থেকেই পাকিস্তানি বিনোদনমূলক কনটেন্টের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। পরবর্তী সময়ে পেহেলগাম হামলার পর সেই অবস্থান আরও কঠোর হয় বলে দাবি সংগঠনটির।
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