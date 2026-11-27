দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পাঞ্চল গাজীপুরে শ্রমিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা ও জননিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ১৯ প্লাটুন আনসার ব্যাটালিয়ন স্ট্রাইকিং ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে।
শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহকারী পরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. নাজমুস সাকিব এসব তথ্য জানান।
তিনি জানান,বাহিনীর সদস্যদের নিয়মিত টহল, সতর্ক অবস্থান ও দ্রুত সাড়াদানমূলক কার্যক্রমের ফলে শিল্পাঞ্চলে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রয়েছে। সচল রয়েছে শিল্পকারখানার উৎপাদন কার্যক্রম, স্বাভাবিক রয়েছে মহাসড়কের যান চলাচল এবং নির্বিঘ্নে চলাচল করছেন সাধারণ মানুষ।
বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদের দিকনির্দেশনায় এবং ঢাকা রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মো. আসাদুজ্জামান গণির সার্বিক তত্ত্বাবধানে গত ৪ নভেম্বর থেকে গাজীপুরের গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে এ বিশেষ নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
মোতায়েনকৃত ১৯ প্লাটুন স্ট্রাইকিং ফোর্স গাজীপুরের ডেগেরছালা-গাছা, সাইনবোর্ড, কলেজগেট (টঙ্গী পূর্ব ও পশ্চিম থানা), এশিয়া পাম্প, জরুন, নওজোড়, ভোগড়া, সালনা, মৌচাক, আমবাগ-কাটা, পল্লী বিদ্যুৎ, তেলিরচালা, হোতাপাড়া, বাংলা বাজার, গাজীপুর চৌরাস্তা, শিববাড়ী ও কাশিমপুরসহ মোট ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করছে। এসব এলাকায় নিয়মিত টহল, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি প্রতিরোধ, শিল্পকারখানার উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং জনসাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে কাজ করছেন বাহিনীর সদস্যরা।
জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এবং পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট ও উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে মাঠপর্যায়ের নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় ও তদারকি করছেন গাজীপুরের জেলা কমান্ড্যান্ট মো. আশিকউজ্জামান, উপপরিচালক রাফিউদ্দিন জাকারিয়া, উপপরিচালক আজিজ, উপপরিচালক মেহেদি এবং সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ।
নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করতে বাহিনীর নিজস্ব গোয়েন্দা ইউনিট, স্থানীয় ভাতাভোগী আনসার-ভিডিপি সদস্য এবং বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনরত অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর তথ্য নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া প্রদান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে নিকটবর্তী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদেরও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ফলে যেকোনো উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সক্ষমতা আরও জোরদার হয়েছে।
উল্লেখ্য, দেশের শিল্পাঞ্চল, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালনকালে দুষ্কৃতকারীদের হামলা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বাহিনীর সদস্যরা পেশাদারিত্ব, দৃঢ় মনোবল ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।
গাজীপুর শিল্পাঞ্চলেও স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা, শ্রমিক ও শিল্পমালিকদের স্বাভাবিক কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখা এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর এ নিরাপত্তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
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