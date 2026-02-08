রবিবার, ০৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৪৯ অপরাহ্ন
কাজিপুরে জামায়াতে ইসলামী'র বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত জুলাই যোদ্ধাদের সাথে যারা গাদ্দারি করবে, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না- আল্লামা মামুনুল হক ধানের শীষের বিপক্ষে যেকোনো ধরনের ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে: ফারজানা শারমিন পুতুল নাটোরে অসহায় কুকুরকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো বিবিসিএফ জামায়াত বাংলার পতাকা দিয়ে পা মুছতো, এখন মাথায় বাঁধে- টুকু ডেভিল হান্ট ফেইজ-২: মোহাম্মদপুর-আদাবরে গ্রেফতার ১৮ শেরপুরে ধানের শীষের নির্বাচনী কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ: জনমনে আতঙ্ক নির্বাচনে ভোট কারচুপির কোনো শঙ্কা নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আনসার–ভিডিপির প্রস্তুতি সমাবেশ: সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে ডিজিটাল নজরদারি ও কঠোর নির্দেশনা: আনসার মহাপরিচালক ভোট কেন্দ্র দখল করতে আসলে বাড়ি ফিরতে পারবে না – হাসনাত আব্দুল্লাহ
রাজনীতি, রাজশাহী, সর্বশেষ

জুলাই যোদ্ধাদের সাথে যারা গাদ্দারি করবে, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না- আল্লামা মামুনুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

খেলাফত মজলিসের আমির আল্লামা মামুনুল হক বলেছেন, এদেশের রাজনীতি আর কলুষিত হবে না ভেবে জুলাই বিপ্লবের পর বাংলার মানুষ আশায় বুক বেধেছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস মজলুমরা নতুন করে জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ন হতে আরম্ভ করেছে। ১৫ বছরের ক্ষুধা, তৃষ্ণা এক মাসে পূরন করতে লুটে-পুটে খেতে আরম্ভ করেছিল।


তিনি আরও বলেন, এই জুলাই বিপ্লবের সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি যে গোষ্ঠি, দেড় হাজার মানুষের প্রান, ৩০ হাজার মানুষের পঙ্গুত্বের বিনিময়ে আসা জুলাই বিপ্লবের সাথে তারা গাদ্দারি করার চিন্তা করছে। শহীদ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের সাথে যারা গাদ্দারি করবে, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না।


রবিবার বিকেলে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ভূইয়াগাতি বাসষ্ট্যান্ডে ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের উদ্যোগে আয়োজিত রিকসা মার্কার নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি’র বক্তব্যে তিনি একথাগুলো বলেন। জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামির কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ড. আব্দুস সামাদ ও সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের সমর্থিত ও খেলাফত মজলিস মনোনীত প্রার্থী মুফতি আব্দুর রউফ।



