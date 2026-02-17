মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:১৫ পূর্বাহ্ন
/ খেলাধুলা

বিশ্বকাপের ম্যাচসহ আজ টিভিতে যা দেখবেন

অনলাইন ডেস্ক: / ০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

আজ থেকে শুরু উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট প্লে-অফ পর্ব। প্রথম দিন রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি বেনফিকার। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজির প্রতিপক্ষ মোনাকো। এ ছাড়াও থাকছে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ।

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

নিউজিল্যান্ড-কানাডা
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

স্কটল্যান্ড-নেপাল
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

গালাতাসারাই-জুভেন্টাস
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

বেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

মোনাকো-পিএসজি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

ডর্টমুন্ড-আতালান্তা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫


