অপরাজিত থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করলো ভারত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দাপট ধরে রাখল ভারত। ভারত বুধবার নেদারল্যান্ডসকে ১৭ রানে হারিয়ে গ্রুপ পর্বে টানা চার জয় নিশ্চিত করেছে। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে গত আসরের চ্যাম্পিয়নদের এটি টানা ১২তম জয়।
নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম-এ টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ২০ ওভারে ১৯৩ রান তোলে ভারত। জবাবে ডাচরা থামে ১৭৬ রানে।
শুরুটা ভালো হয়নি ভারতের। অফ স্পিনার আরিয়ান দত্তকে মারতে গিয়ে বোল্ড হন আভিশেক শর্মা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজের প্রথম তিন ম্যাচেই শূন্য রানে আউট হওয়ার তেতো অভিজ্ঞতার মুখে পড়েন র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর এই ব্যাটার।
ইশান কিষান ৭ বলে ১৮ রানের ঝড়ো শুরু করলেও ইনিংস বড় করতে পারেননি। তিলক ভার্মা (২৭ বলে ৩১) ও সূর্যকুমার যাদব (২৮ বলে ৩৪) ত্রিশ ছুঁলেও বড় স্কোরে রূপ দিতে ব্যর্থ হন।
পাঁচ নম্বরে নেমে ৩১ বলে ৬৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন শিভাম দুবে। ছয়টি ছক্কা ও চারটি চারে সাজানো এই ঝড়ো ইনিংসেই ভারতের বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে ওঠে। পরে বল হাতে ৩৫ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কারও ওঠে তার হাতে। শেষ ওভারে টানা দুই বলে দুটি ক্যাচ হাতছাড়া হলেও পরের বলেই উইকেট নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান তিনি।
হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ৩৫ বলে ৭৬ রানের জুটি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পান্ডিয়া করেন ২১ বলে ৩০ রান।
রান তাড়ায় নেদারল্যান্ডসের প্রথম চার ব্যাটসম্যানই ২০ ছুঁলেও কেউ ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। তিন নম্বরে বাস ডে লিডে ২৩ বলে ৩৩ রান করে দলের সর্বোচ্চ সংগ্রাহক।
রহস্য স্পিনার ভারুন চক্রবর্তী ১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ডাচদের চাপে ফেলেন। নিজের প্রথম ওভারেই ফেরান ম্যাক্স ও’ডাউডকে। ইনিংসের ত্রয়োদশ ও নিজের তৃতীয় ওভারে টানা দুই বলে দুই উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে ভারতের নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করেন তিনি।
শেষ ওভারে জয়ের জন্য ২৮ রান দরকার ছিল ডাচদের। তবে নিতে পারে মাত্র ১০ রান। চার ম্যাচে এক জয় ও তিন হারে আসর শেষ করল নেদারল্যান্ডস, আর নিখুঁত গ্রুপ পর্ব শেষ করে আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুপার পর্বে পা রাখল ভারত।
Leave a Reply