শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:১৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার ওসির অপসারণ দাবিতে স্থানীয়দের বিক্ষোভ সিংড়াকে সন্ত্রাস, দুনীতি ও মাদকমুক্ত আধুনিক সিংড়া গড়ে তুলতে চাই: এমপি আনু অধিনায়ক হয়ে পর্তুগালের স্কোয়াডে ফিরছেন রোনালদো ট্রাম্পের চরমপত্র, ইরানের হুঁশিয়ারি: ঘনিয়ে আসছে যুদ্ধ? জাইমা রহমানকে ‘অনুপ্রেরণাদায়ক’ বললেন তানজিন তিশা গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে সুসংহত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : প্রধানমন্ত্রী উল্লাপাড়ায় বিরোধী দলীয় হুইপকে গণসংবর্ধনা সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে চার শ কেজি ঘোড়ার মাংস জব্দ, দুই জনকে দুই মাসের কারাদন্ড সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় নসিমন চাপায় শিশুর মৃত্যু,আরেক শিশু আহত কাজিপুরে ৮ টি ঘোড়ার মাংস জব্দ ; দুই জনকে কারাদণ্ড 
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

সিংড়াকে সন্ত্রাস, দুনীতি ও মাদকমুক্ত আধুনিক সিংড়া গড়ে তুলতে চাই: এমপি আনু

মোঃ রবিন খান, নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

নাটোরের সিংড়ায় গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে এক কাতারে বসে ইফতার করলেন নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনের নব-নির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনু।

শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সিংড়া উপজেলার শৈলমারি গ্রামবাসীর আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেন তিনি।

এসময় গ্রামের কৃষক, শ্রমিকসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাতারে বসে একসঙ্গে ইফতার গ্রহণ করেন এ সংসদ সদস্য।

এসময় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম আনু বলেন, আপনারা মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে এমপি নির্বাচিত করেছেন। আগামী ৫ বছর সাধারণ মানুষের সেবা করতে পারি দোয়া করবেন। প্রাণের সিংড়াকে সন্ত্রাসমুক্ত, দুনীতিমুক্ত এবং মাদকমুক্ত করতে চাই। এবং একটি আধুনিক সিংড়া গড়ে তুলতে চাই। সেজন্য সব সময় আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আপনাদের সুখে-দুঃখে একসঙ্গে থাকতে পারি।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, সিংড়া উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব সারফুল ইসলাম বুলবুল, সিংড়া উপজেলা বিএনপির সদস্য শামীম হোসেন, কলম ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইব্রাহিম খলিল ফটিক, রামানন্দ খাজুরা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আফসার উজ্জামানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

 


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার ওসির অপসারণ দাবিতে স্থানীয়দের বিক্ষোভ

উল্লাপাড়ায় বিরোধী দলীয় হুইপকে গণসংবর্ধনা

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে চার শ কেজি ঘোড়ার মাংস জব্দ, দুই জনকে দুই মাসের কারাদন্ড

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় নসিমন চাপায় শিশুর মৃত্যু,আরেক শিশু আহত

কাজিপুরে ৮ টি ঘোড়ার মাংস জব্দ ; দুই জনকে কারাদণ্ড 

নলডাঙ্গায় অবৈধ পুকুর খননে কমেছে ৮০০ বিঘার বেশি কৃষি জমি

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার ওসির অপসারণ দাবিতে স্থানীয়দের বিক্ষোভ

সিংড়াকে সন্ত্রাস, দুনীতি ও মাদকমুক্ত আধুনিক সিংড়া গড়ে তুলতে চাই: এমপি আনু

অধিনায়ক হয়ে পর্তুগালের স্কোয়াডে ফিরছেন রোনালদো

ট্রাম্পের চরমপত্র, ইরানের হুঁশিয়ারি: ঘনিয়ে আসছে যুদ্ধ?

জাইমা রহমানকে ‘অনুপ্রেরণাদায়ক’ বললেন তানজিন তিশা

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে সুসংহত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : প্রধানমন্ত্রী

উল্লাপাড়ায় বিরোধী দলীয় হুইপকে গণসংবর্ধনা

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে চার শ কেজি ঘোড়ার মাংস জব্দ, দুই জনকে দুই মাসের কারাদন্ড

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় নসিমন চাপায় শিশুর মৃত্যু,আরেক শিশু আহত

কাজিপুরে ৮ টি ঘোড়ার মাংস জব্দ ; দুই জনকে কারাদণ্ড 

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech