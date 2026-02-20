সিংড়াকে সন্ত্রাস, দুনীতি ও মাদকমুক্ত আধুনিক সিংড়া গড়ে তুলতে চাই: এমপি আনু

নাটোরের সিংড়ায় গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে এক কাতারে বসে ইফতার করলেন নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনের নব-নির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনু।
শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সিংড়া উপজেলার শৈলমারি গ্রামবাসীর আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেন তিনি।
এসময় গ্রামের কৃষক, শ্রমিকসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাতারে বসে একসঙ্গে ইফতার গ্রহণ করেন এ সংসদ সদস্য।
এসময় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম আনু বলেন, আপনারা মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে এমপি নির্বাচিত করেছেন। আগামী ৫ বছর সাধারণ মানুষের সেবা করতে পারি দোয়া করবেন। প্রাণের সিংড়াকে সন্ত্রাসমুক্ত, দুনীতিমুক্ত এবং মাদকমুক্ত করতে চাই। এবং একটি আধুনিক সিংড়া গড়ে তুলতে চাই। সেজন্য সব সময় আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আপনাদের সুখে-দুঃখে একসঙ্গে থাকতে পারি।
ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, সিংড়া উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব সারফুল ইসলাম বুলবুল, সিংড়া উপজেলা বিএনপির সদস্য শামীম হোসেন, কলম ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইব্রাহিম খলিল ফটিক, রামানন্দ খাজুরা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আফসার উজ্জামানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
