শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:০৮ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার ওসির অপসারণ দাবিতে স্থানীয়দের বিক্ষোভ সিংড়াকে সন্ত্রাস, দুনীতি ও মাদকমুক্ত আধুনিক সিংড়া গড়ে তুলতে চাই: এমপি আনু অধিনায়ক হয়ে পর্তুগালের স্কোয়াডে ফিরছেন রোনালদো ট্রাম্পের চরমপত্র, ইরানের হুঁশিয়ারি: ঘনিয়ে আসছে যুদ্ধ? জাইমা রহমানকে ‘অনুপ্রেরণাদায়ক’ বললেন তানজিন তিশা গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে সুসংহত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : প্রধানমন্ত্রী উল্লাপাড়ায় বিরোধী দলীয় হুইপকে গণসংবর্ধনা সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে চার শ কেজি ঘোড়ার মাংস জব্দ, দুই জনকে দুই মাসের কারাদন্ড সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় নসিমন চাপায় শিশুর মৃত্যু,আরেক শিশু আহত কাজিপুরে ৮ টি ঘোড়ার মাংস জব্দ ; দুই জনকে কারাদণ্ড 
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার ওসির অপসারণ দাবিতে স্থানীয়দের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানা মাঠ সরিষা ব্যবসায়ীদের কাছে ঘুষ নিয়ে ভাড়া দেবার প্রতিবাদে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাম জাফরেে বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে স্থানীয়রা বিক্ষোভ মিছিল করেছে। এ সময় বিক্ষুব্ধরা ওসির অপসারণ দাবিতে নানান স্লোগান দেন।

শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে সলঙ্গা থানা মাঠ থেকে স্থানীয়রা মিছিলটি বাহির হয়ে বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে সলঙ্গা থানার সামনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সলঙ্গা থানা খেলার মাঠ ওসি নিজেই ভাড়া দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সে নিজেই স্থানীয়দের ১০ মিনিটের মধ্যে মাঠ ত্যাগ করতে হবে বলে হুমকিও দেন। হুমকির ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এর প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করেন। এবং দ্রুত তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

স্থানীয় বিএনপির নেতা আলাউদ্দীন বলেন, থানা মাঠটি আমাদের খেলার মাঠ ওসি অবৈধ ভাবে লিজ দিয়ে,আমাদের ছেলেদের কে এখানে খেলতে দিবে না। আমদের অবস্থান করতে দিবে না। আমরা দুই গ্রামবাসী চাই এই খেলার মাঠটি যেন ভাড়া না দেওয়া হয়। এবং ওসির আমরা অপসারণ চাই। আমাদের তিনি হুশিয়ারি দিয়েছেন আমরা জানি মাঠে প্রবেশ না করি।
তিনি আরো বলেন, আমাদের খেলার মাঠে আমাদের ছেলেরা খেলবে এটাই আমাদের দাবী। এবং সলঙ্গা থানার ওসির প্রত্যাহারে দাবী জানাচ্ছি।

সলঙ্গা থানার ওসি ইমাম জাফর বলেন, থানা মসজিদের একটি মাঠ আছে। এই মাঠে সরিষা ব্যবসায়ীরা সরিষা শুকায় বিনিময়ে কিছু টাকা মসজিদে দেয়। ইতিপূর্বে কিছু লোকজন ঐ হিন্দু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা চায় যে চাঁদা চায় এই টাকা পয়সা আমাদের দেন। গত কাল আমরা মিটিং করে এই ব্যবসায়ীর মানে তাদের কে ৬০ হাজার টাকা লিজ দিয়েছি।মাঠে সরিষা শুকাইবে বিনিময়ে মসজিদে টাকা দিবে। আজ যখন শুখাচ্ছে কিছু লোক জন আসছে তখন আমরা বলেছি ভাই এইটা থানা মসজিদের জায়গা, শুরু থেকেই এইটা থানা মসজিদের দখলে। এই মসজিদের উন্নয়ন এইটা দেওয়া হইবে। এইটা তাদের করতে দেই নাই বলে আমার নামে স্লোগান দিচ্ছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

সিংড়াকে সন্ত্রাস, দুনীতি ও মাদকমুক্ত আধুনিক সিংড়া গড়ে তুলতে চাই: এমপি আনু

অধিনায়ক হয়ে পর্তুগালের স্কোয়াডে ফিরছেন রোনালদো

ট্রাম্পের চরমপত্র, ইরানের হুঁশিয়ারি: ঘনিয়ে আসছে যুদ্ধ?

জাইমা রহমানকে ‘অনুপ্রেরণাদায়ক’ বললেন তানজিন তিশা

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে সুসংহত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : প্রধানমন্ত্রী

উল্লাপাড়ায় বিরোধী দলীয় হুইপকে গণসংবর্ধনা

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার ওসির অপসারণ দাবিতে স্থানীয়দের বিক্ষোভ

সিংড়াকে সন্ত্রাস, দুনীতি ও মাদকমুক্ত আধুনিক সিংড়া গড়ে তুলতে চাই: এমপি আনু

অধিনায়ক হয়ে পর্তুগালের স্কোয়াডে ফিরছেন রোনালদো

ট্রাম্পের চরমপত্র, ইরানের হুঁশিয়ারি: ঘনিয়ে আসছে যুদ্ধ?

জাইমা রহমানকে ‘অনুপ্রেরণাদায়ক’ বললেন তানজিন তিশা

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে সুসংহত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : প্রধানমন্ত্রী

উল্লাপাড়ায় বিরোধী দলীয় হুইপকে গণসংবর্ধনা

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে চার শ কেজি ঘোড়ার মাংস জব্দ, দুই জনকে দুই মাসের কারাদন্ড

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় নসিমন চাপায় শিশুর মৃত্যু,আরেক শিশু আহত

কাজিপুরে ৮ টি ঘোড়ার মাংস জব্দ ; দুই জনকে কারাদণ্ড 

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech