/ বিজ্ঞান ও আবিষ্কার

মরুভূমিতেও হবে সবুজ ফসল, চীনের নতুন আবিষ্কার

আপডেট : বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি

মরুভূমি মানেই শুধু বালু আর অনুর্বর জমি—এ ধারণা বদলে দিতে চলেছেন চীনের বিজ্ঞানীরা। তারা এমন এক নতুন পদ্ধতি বের করেছেন, যার মাধ্যমে মাত্র ১০ থেকে ১৬ মাসের মধ্যেই আলগা বালুকে উর্বর মাটিতে পরিণত করা যাচ্ছে।

এই গবেষণা চালানো হয়েছে চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তাকলামাকান মরুভূমির কাছে। গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞান সাময়িকী ‘সয়েল বায়োলজি অ্যান্ড বায়োকেমিস্ট্রি’-তে। কাজটি করেছেন চায়নিজ একাডেমি অব সায়েন্সেসের গবেষকেরা।

বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে তৈরি বিশেষ এক ধরনের অণুজীব (খুব ছোট জীবাণু) ব্যবহার করেছেন। এই অণুজীবের নাম সায়ানোব্যাকটেরিয়া। এটি প্রায় ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে এসেছে। খুব কঠিন পরিবেশেও এটি বেঁচে থাকতে পারে।

এই অণুজীব বালুর ওপর একটি কালো রঙের জৈব আস্তরণ তৈরি করে। এই আস্তরণ বালুর কণাগুলোকে আঠার মতো একসঙ্গে ধরে রাখে। ফলে বালু শক্ত হয়ে মাটির মতো আচরণ করে। এতে গাছের শিকড় সহজে গজাতে পারে।

আরও বড় সুবিধা হলো, এই আস্তরণ বালুর পানি ধরে রাখার ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ বালুতে পানি দ্রুত শুকিয়ে যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় তৈরি মাটিতে আর্দ্রতা কিছুদিন বেশি থাকে। কালো রঙের কারণে পানি কম বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এতে চারাগাছ বাঁচার সুযোগ পায়।

এ ছাড়া এই অণুজীব বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নেয় এবং মাটিতে জমা করে। প্রথম বছরেই মাটির উপরের এক ইঞ্চি অংশে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস জমা হতে দেখা গেছে।

গবেষণায় আরও জানা গেছে, এই জৈব স্তর ব্যবহার করলে বাতাসে মাটি উড়ে যাওয়ার হার ৯০ শতাংশের বেশি কমে যায়। ফলে মরু এলাকায় ধূলিঝড়ও কমতে পারে।

সব মিলিয়ে, এই আবিষ্কার মরুভূমিকে ধীরে ধীরে সবুজে ভরিয়ে তোলার নতুন আশা দেখাচ্ছে।


