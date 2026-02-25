২০২৫ সালে এইচএসবিসির নিট আয় কমেছে ১.৮ বিলিয়ন ডলার

বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:৫৬ অপরাহ্ন
২০২৫ সালে এইচএসবিসির নিট আয় কমেছে ১.৮ বিলিয়ন ডলার

আপডেট : বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

কাঠামো সহজ করা ও ব্যয় কমাতে বড় ধরনের পুনর্গঠন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ায় ২০২৫ সালে এইচএসবিসির নিট আয় কমেছে। ব্যাংকটির নিট আয় ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কমে বর্তমানে ২১.১ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

বুধবার প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায়, গত বছর শেয়ারহোল্ডারদের অনুকূলে মুনাফা ছিল ২১.১ বিলিয়ন ডলার। যদিও আগের বছর তা ছিল ২২.৯ বিলিয়ন। হংকং স্টক এক্সচেঞ্জে জমা দেওয়া নথিতে এ তথ্য জানানো হয়। এছাড়া কর-পূর্ব মুনাফা ২.৪ বিলিয়ন ডলার কমে ২৯.৯ বিলিয়নে নেমে এসেছে।

সূত্র : এএফপি।


