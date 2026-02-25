বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:৫২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ডিজিএফআইয়ের হাল ধরলেন মেজর জেনারেল কায়ছার রশীদ চৌধুরী রায়গঞ্জে কৃষিজমির মাটি কাটায় ১৪ জনের কারাদণ্ড সাতটি ট্রাক জব্দ সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ৭০ জন কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ ফিতরার হার নির্ধারণ : জনপ্রতি সর্বনিম্ন ১১০, সর্বোচ্চ ২৮০৫ টাকা মরুভূমিতেও হবে সবুজ ফসল, চীনের নতুন আবিষ্কার ২০২৫ সালে এইচএসবিসির নিট আয় কমেছে ১.৮ বিলিয়ন ডলার যুবলীগের সম্রাটের ২০ বছরের কারাদণ্ড অর্থনীতির চালকের আসনে থাকা ব্যক্তি খাতে আরো সহায়তা দরকার সূর্যের অতীত কেমন ছিল জানাল নাসা যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্যে ৩ শতাধিক মার্কিন যুদ্ধবিমান মোতায়েন
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

রায়গঞ্জে কৃষিজমির মাটি কাটায় ১৪ জনের কারাদণ্ড সাতটি ট্রাক জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় কৃষিজমির টপসয়েল (উপরিভাগের মাটি) কেটে বিক্রি করার দায়ে ১৪ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় সাতটি ডাম্প ট্রাক জব্দ করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন,রায়গঞ্জ উপজেলার চন্দন বসাক, মো. রহমাতুল্লাহ, মো. শাহীন, শাহাদাত হোসেন, আবু তাহের, শামীম শেখ, খলিল মণ্ডল, আইয়ুব আলী, রাসেল হোসেন, মো. নাসিম, মো. আব্দুল খালেক, তাড়াশ উপজেলার সুশান্ত কুমার সিং ও মো. আসলাম এবং উল্লাপাড়া উপজেলার মেরাজুল ইসলাম।

বুধবার সকালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাসুদ রানা ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাদের কারাদণ্ড দেন। এর আগে মঙ্গলবার রাতভর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান চালানো হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাসুদ রানা বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১২ জনকে দুই মাস করে, একজনকে চার মাস ও একজনকে এক মাস করে মোট ১৪ জনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘কৃষিজমির টপসয়েল (উপরিভাগের মাটি) কেটে বিক্রি আইনত অপরাধ। কৃষিজমির উর্বরতা রক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। দণ্ডপ্রাপ্তদের থানা পুলিশের মাধ্যমে আদালতে পাঠানো হয়েছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ডিজিএফআইয়ের হাল ধরলেন মেজর জেনারেল কায়ছার রশীদ চৌধুরী

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ৭০ জন কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ

সিংড়ায় কৃষিজমিতে অবৈধ পুকুর খননকালে ইউএনও’র অভিযানে ৮টি ভেকুর ১৬টি ব্যাটারি জব্দ

৫ আগস্টের পর কিছু নিরীহ লোককে আসামি করা হয়েছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রাসিক মেয়র হিসেবে রবিউল আলম মিলুকে দেখতে চায় দলের নেতা-কর্মীরা

রাজশাহীতে বিপুল পরিমান ভারতীয় মাদক জব্দ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech