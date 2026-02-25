বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:৪৫ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ডিজিএফআইয়ের হাল ধরলেন মেজর জেনারেল কায়ছার রশীদ চৌধুরী রায়গঞ্জে কৃষিজমির মাটি কাটায় ১৪ জনের কারাদণ্ড সাতটি ট্রাক জব্দ সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ৭০ জন কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ ফিতরার হার নির্ধারণ : জনপ্রতি সর্বনিম্ন ১১০, সর্বোচ্চ ২৮০৫ টাকা মরুভূমিতেও হবে সবুজ ফসল, চীনের নতুন আবিষ্কার ২০২৫ সালে এইচএসবিসির নিট আয় কমেছে ১.৮ বিলিয়ন ডলার যুবলীগের সম্রাটের ২০ বছরের কারাদণ্ড অর্থনীতির চালকের আসনে থাকা ব্যক্তি খাতে আরো সহায়তা দরকার সূর্যের অতীত কেমন ছিল জানাল নাসা যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্যে ৩ শতাধিক মার্কিন যুদ্ধবিমান মোতায়েন
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ৭০ জন কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে ৭০ জন কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকালে সলঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এডিপি’র অর্থায়নে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্প্রে মেশিন বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সলঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও উল্লাপাড়া উপজেলা কৃষি অফিসার সূর্বণা ইয়াসমিন সুমি।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, কৃষিকে আরও আধুনিক ও লাভজনক করতে সরকার কৃষকদের বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সহায়তা করছে। স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে কৃষকরা সহজে ও সময়মতো জমিতে কীটনাশক ও সার প্রয়োগ করতে পারবেন, ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও বলেন, এ ধরনের সহায়তা কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমাবে এবং নিরাপদ কৃষি চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।


স্প্রে মেশিন পেয়ে কৃষকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। কৃষকরা বলেন, আগে হাতে স্প্রে করতে অনেক সময় ও কষ্ট লাগত। এখন এই মেশিন পেয়ে আমাদের কাজ অনেক সহজ হবে এবং কম সময়ে জমিতে ওষুধ দেওয়া যাবে।


এসময় উপস্থিত ছিলেন, ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম মন্টু, রাশেদুল ইসলাম শহিদ, শরিফুল ইসলাম, উপ-সহকারী সোহেল আরমান, আব্দুল আলীমসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ডিজিএফআইয়ের হাল ধরলেন মেজর জেনারেল কায়ছার রশীদ চৌধুরী

রায়গঞ্জে কৃষিজমির মাটি কাটায় ১৪ জনের কারাদণ্ড সাতটি ট্রাক জব্দ

সিংড়ায় কৃষিজমিতে অবৈধ পুকুর খননকালে ইউএনও’র অভিযানে ৮টি ভেকুর ১৬টি ব্যাটারি জব্দ

৫ আগস্টের পর কিছু নিরীহ লোককে আসামি করা হয়েছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রাসিক মেয়র হিসেবে রবিউল আলম মিলুকে দেখতে চায় দলের নেতা-কর্মীরা

রাজশাহীতে বিপুল পরিমান ভারতীয় মাদক জব্দ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech