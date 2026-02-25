বয়স বাড়ার সাথে সাথে খামখেয়ালী হয়ে উঠেছেন ট্রাম্প

বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১০:৪০ পূর্বাহ্ন
বয়স বাড়ার সাথে সাথে খামখেয়ালী হয়ে উঠেছেন ট্রাম্প

আপডেট : বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

প্রতি ১০ জনের মধ্যে ছয়জন আমেরিকান মনে করেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বয়স বাড়ার সাথে সাথে খামখেয়ালী হয়ে উঠেছেন। রয়টার্স ও ইপসোসের এক নতুন জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

সামগ্রিকভাবে, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬১ শতাংশ জানিয়েছেন, তারা ট্রাম্পকে ‘বয়সের সাথে সাথে খামখেয়ালী হয়ে উঠছেন’ বলে বর্ণনা করবেন। প্রায় ৮৯ শতাংশ ডেমোক্র্যাট, ৩০ শতাংশ রিপাবলিকান এবং ৬৪ শতাংশ দল নিরপেক্ষ অংশগ্রহণকারী ট্রাম্পকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। হোয়াইট হাউস মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।

বেশিরভাগ আমেরিকান মনে করেন, দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সাধারণত অনেক বেশি বয়স্ক।

জরিপের উত্তরদাতাদের প্রায় ৭৯ শতাংশ একটি বিবৃতির সাথে একমত যে ‘ওয়াশিংটন, ডি.সিতে নির্বাচিত কর্মকর্তারা বেশিরভাগ আমেরিকানদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনেক বেশি বয়স্ক।’ মার্কিন সিনেটে গড় বয়স প্রায় ৬৪ বছর এবং মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে ৫৮ বছর দেখা গেছে।

ট্রাম্প ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ৭৮ বছর বয়সে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরে আসেন। শপথ গ্রহণের দিন ইতিহাসের সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হন। তারপর থেকে তিনি চমকপ্রদ গতিতে নতুন নীতি এবং প্রস্তাবনা প্রকাশ করেছেন, কয়েক ডজন দেশ থেকে আমদানির উপর ব্যাপক শুল্ক আরোপের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অননুমোদিত অভিবাসন দমনের জন্য দেশজুড়ে মুখোশধারী ফেডারেল এজেন্টদের মোতায়েন করেছেন।

ট্রাম্প প্রায়শই প্রকাশ্য বক্তব্যে ক্ষুব্ধ সুরে কথা বলেছেন। গত সপ্তাহে তিনি বলেছিলেন যে রক্ষণশীল-ঝোঁকযুক্ত মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট তার অনেক শুল্ক অবৈধ বলে বাতিল করায় তিনি ‘একেবারে লজ্জিত।’ ট্রাম্প আরো কয়েকটি নতুন শুল্ক পুনর্বহাল করেন। নভেম্বরে তিনি ডেমোক্র্যাট আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন। তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছিলেন।

সূত্র: রয়র্টাস


