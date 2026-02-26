বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:০৮ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
নোয়াখালীতে দিনমজুরের বসতঘর পুড়ে ছাঁই প্রবাসে থেকেও মামলার ভয় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো দক্ষিণ আফ্রিকা আয়কর রিটার্ন জমার সময় আরও এক মাস বাড়ল যে রাজপরিবার আকাশেই ‘রাজপ্রাসাদ’ নিয়ে চলাচল করে গুণীজনদের দিকনির্দেশনায় আলোকিত সমাজ গড়তে চায় সরকার: প্রধানমন্ত্রী দেশে একলাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এম.এ মুহিত চৌহালীতে নৌপথে নৌযান চলাচলে বাঁধা ও চাঁদাবাজি প্রতিবাদে মানববন্ধন মানুষ দুনিয়ার মোহে ভুগে পাপে জড়ায় কক্সবাজারে কোস্ট গার্ডের অভিযানে অস্ত্রসহ ডাকাত প্রধান জাহাঙ্গীর আটক, ৪ জেলে উদ্ধার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক, সর্বশেষ

যে রাজপরিবার আকাশেই ‘রাজপ্রাসাদ’ নিয়ে চলাচল করে

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

বিশ্বের বুকে আভিজাত্যের সংজ্ঞাকে নতুন করে লিখছে কাতারের রাজপরিবার। দুবাই বা সৌদি আরব নয় বরং কাতার আমিরি ফ্লাইটের অবিশ্বাস্য বিমান বহর এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই বহরের প্রতিটি বিমান যেন আকাশের বুকে ডানা মেলে থাকা এক একটি চলন্ত রাজপ্রাসাদ।

আধুনিক প্রযুক্তির সাথে রাজকীয় ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে তৈরি এই বহরে রয়েছে বোয়িং ৭৪৭-৮ বিবিজে এবং গালফস্ট্রিম জি-৭০০ এর মতো বিশ্বের দামি সব বিমান। বিশেষ করে বোয়িং ৭৪৭-৮ বিবিজে বিমানটির মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩ হাজার ৬৩৫ কোটি টাকারও বেশি, যার ভেতরে ব্যক্তিগত শয়নকক্ষ থেকে শুরু করে সভাকক্ষ পর্যন্ত সবকিছুর ব্যবস্থা রয়েছে।

এই বিশেষ বিমান বহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এর ব্যবহারিক জাঁকজমক। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সফরে কাতারের আমির যখন এই বিমান থেকে নামেন, তখন প্রায়ই ব্যবহার করা হয় সোনালি রঙের বিশেষ সিঁড়ি বা গোল্ডেন এসকেলেটর। এই দৃশ্যটি কেবল আভিজাত্যের প্রতীক নয় বরং কূটনৈতিক ময়দানে দেশটির প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রদর্শনের একটি সুপরিকল্পিত মাধ্যম।

১০ থেকে ১২টি বিমানের এই বিশাল বহর কাতারকে বৈশ্বিক রাজনীতিতে এক অনন্য কৌশলগত স্বাধীনতা প্রদান করে। এর ফলে ওয়াশিংটন থেকে বেইজিং কিংবা লন্ডন; যেকোনো গন্তব্যে বাণিজ্যিক ফ্লাইটের ওপর নির্ভর না করেই তারা নিজস্ব নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রেখে যাতায়াত করতে পারে।

তবে এই বিলাসিতা কেবল সাজসজ্জার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত এই বিমানগুলো কাতারের কূটনৈতিক সক্ষমতাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ পাল্লার সফরের জন্য যেমন এখানে বিশালাকার ওয়াইড বডি বিমান রয়েছে, তেমনি আঞ্চলিক সফরের জন্য রয়েছে বিশেষ করপোরেট জেট। মজার বিষয় হলো, এই রাজকীয় বহরের কোনো কোনো বিমান মাঝেমধ্যে উপহার হিসেবেও অন্য রাষ্ট্রকে দেওয়ার নজির রয়েছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

নোয়াখালীতে দিনমজুরের বসতঘর পুড়ে ছাঁই

প্রবাসে থেকেও মামলার ভয়

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো দক্ষিণ আফ্রিকা

আয়কর রিটার্ন জমার সময় আরও এক মাস বাড়ল

কক্সবাজারে কোস্ট গার্ডের অভিযানে অস্ত্রসহ ডাকাত প্রধান জাহাঙ্গীর আটক, ৪ জেলে উদ্ধার

কাজিপুরে ভ্রাম্যমান অভিযানে ২ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ  জাল জব্দ ও ১জনকে অর্থদন্ড 

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech