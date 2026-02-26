বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:০৭ অপরাহ্ন
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো দক্ষিণ আফ্রিকা
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো দক্ষিণ আফ্রিকা

আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বে মুখোমুখি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এর ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আগে ব্যাটিং করতে হবে।

উভয় দলই নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছে। গ্রুপে রানরেটে এগিয়ে থাকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন এক নম্বরে, এবং দুইয়ে অবস্থান করছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ
ব্রেন্ডন কিং, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), শিমরন হেটমায়ার, রোভম্যান পাওয়েল, শেরফান রাদারফোর্ড, রোস্টন চেজ, রোমারিও শেফার্ড, জেসন হোল্ডার, ম্যাথু ফোর্ড, গুড়াকেশ মোতি ও শামার জোসেফ।

দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ
এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক (উইকেটকিপার), রায়ান রিকেলটন, ডেভাল্দ ব্রেভিস, ডেভিড মিলার, ট্রিস্টান স্টাবস, মার্কো ইয়ানসেন, করবিন বশ, কেশব মহারাজ, কাগিসো রাবাদা ও লুঙ্গি এনগিডি।


