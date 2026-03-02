মোহাম্মদপুর-আদাবরে অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযানে গ্রেফতার ৩৬

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানার বিভিন্ন এলাকায় দিনব্যাপী সাঁড়াশি অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। এসময় বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৬ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
সোমবার (০২ মার্চ ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এর আগে রবিবার (০১ মার্চ) দিনব্যাপী মোহাম্মদপুর ও আদাবরের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো,নিজাম (৩০), নাঈম (২৩), শুভ (২৫), মিঠুন (৩২), সেলিম (২৯), সজীব (২৫), সোহেল (৩৩), রাশেদ হোসেন (২৫), তামিম হালদার (২০), নূর হোসেন অলি (৪২), সালাউদ্দিন (২০), ফেকু ওরফে হাসান (২৪),
ফাইয়াজ (২১), রাসেল (২০), সাগর (২৪), বিজয় (৩০), রায়হান (২১), সোবাহান (২৭), সেন্টু (২৪), শাহেদ (২৪), খলিল (৩০),ইলিয়াস (৩০), সামীর (২৬), শোয়েব (২৭), জাহিদ (১৯), বিপ্লব (২৪), হাসান (২৩), বোরহান (২১), মামুন (১৯), সুমন (২৫) ও আলী আকবর হৃদয় (১৯)। এদের মধ্যে মাদক এবং পরোয়ানা -৭ জন (পরোয়ানা তামিল ৫ টি ), অন্যান্য সহ চাঁদাবাজি ২ জন, অন্যান্য ১ জন, অন্যান্য আইনে ২১ জন। গ্রেফতারকালে ২ কেজি ৩০০ গ্রাম গাঁজা, ১২০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
একইদিনে আদাবর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতাররাকৃতরা হলো,আহম্মদউল্লাহ প্রকাশ রনি(বয়স উল্লেখ নাই), উদয় (১৮), মো. আবু রায়হান (২০),রাজিব (২৮) ও শিহাব (২৫)। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি ধারালো ছোরা, স্টীলের বাট বিহীন চাকু উদ্ধার করা হয়
ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,গতকাল রবিবার দিনব্যাপী মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা পুলিশ সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ৩৬ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
