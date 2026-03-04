ধানের শীষে ভোট দিতে চাওয়া সেই অসুস্থ বৃদ্ধার পাশে প্রধানমন্ত্রী

রাজধানীর আরামবাগ এলাকায় বসবাসকারী অসুস্থ বৃদ্ধা রাহেলা খাতুন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে আলোচনায় আসেন। সেখানে তিনি বলেন, ধানের শীষে ভোট দিমু বাপ, তার মা তো মারা গেছে, তার সন্তানকে যদি ভোট না দেই, তাহলে কী নিয়ে বাঁচবো! এই বক্তব্য ছড়িয়ে পড়লে তা তারেক রহমানের দৃষ্টিগোচর হয়।
এরপর মঙ্গলবার (৩ মার্চ) আমরা বিএনপি পরিবারের একটি প্রতিনিধি দল রাহেলা খাতুনের বাসায় গিয়ে তার খোঁজ-খবর নেয়। প্রতিনিধি দলটি তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং বিএনপির চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও উপহারসামগ্রী পৌঁছে দেয়।
প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির অন্যতম উপদেষ্টা আশরাফ উদ্দিন বকুল, আবুল কাশেম, সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন, সদস্য মাসুদ রানা লিটন, মুস্তাকিম বিল্লাহ, শাকিল আহমেদ, রুবেল আমিন ও শাহাদত হোসেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি জহিরুল ইসলাম বিপ্লব, অগ্রণী ব্যাংক জিয়া পরিষদের সভাপতি সুজাউদ্দৌলা, সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল্লাহ, বুয়েট ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিফ, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা ইমতিয়াজ পারভেজ সেট, শেকৃবি ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নাহিয়ান হোসেন, ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম আহবায়ক আল ফারহান, ছাত্রদল নেতা মশিউর রহমান মহান ও আব্দুল্লাহ আল মিসবাহ প্রমুখ।
উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কয়েকদিন আগে এক ব্যক্তি রাহেলা খাতুনের কাছে ভোটদানের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে সেই বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলে বিষয়টি রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার জন্ম দেয়।
