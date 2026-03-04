বুধবার, ০৪ মার্চ ২০২৬, ০৩:৪০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
৮ প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর পুনর্বণ্টন, কে পেলেন কোন দপ্তর নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ করায় ছেলেকে ত্যাজ্য করলেন বাবা ওয়ারীতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাকে গুলি, অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৪ নোয়াখালীতে ডিএনসির বিশেষ অভিযানে ৩ মাদকসেবীর কারাদণ্ড, গাঁজা ও ইয়াবা উদ্ধার বিয়ের পর তেমন কোনও পরিবর্তনই আসেনি তাপসীর ইফতারে মজাদার চিকেন চপ, ঘরেই বানান সহজ রেসিপিতে সংকটেও বড় ঘাটতি বাজেটের পথে সরকার ধানের শীষে ভোট দিতে চাওয়া সেই অসুস্থ বৃদ্ধার পাশে প্রধানমন্ত্রী ইরানে ২ হাজার স্থানে হামলা, ১৭ রণতরী ধ্বংসের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতাল থেকে বাসায় ফজলুর রহমান বাবু
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ বিনোদন

বিয়ের পর তেমন কোনও পরিবর্তনই আসেনি তাপসীর

অনলাইন ডেস্ক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৪ মার্চ, ২০২৬
- তাপসী পান্নু।

বিয়ের আগে এবং পরের জীবনের মধ্যে সাধারণত যে পার্থক্য থাকে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হিমশিম খান অনেকে। তবে বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু জানিয়েছেন, বিয়ের পর তাকে বিশেষ কোনো পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়নি।

ডেনমার্কের বাসিন্দা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ম্যাথিয়াস বোয়েকে তাপসী বিয়ে করেন ২০২৪ সালের ২৩ মার্চ। বিয়ের আগে ওই খোলোয়াড়ের সঙ্গে এক দশক ধরে প্রেমও করেছেন তিনি। এনডিটিভি লিখেছে- সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিবাহ পরবর্তী জীবন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তাপসী খোলসা করেছেন, জীবনসঙ্গী হিসেবে তিনি কেন ম্যাথিয়াস বোয়েকে বেছে নিয়েছিলেন।

সে কথার প্রসঙ্গ ধরে তাপসী বলেন, বিয়ে তার জীবনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনেনি। এমনকী তিনি প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন যে তিনি বিবাহিত। তাপসীর কথায়, ম্যাথিয়াস কোনোদিন আলাদা করে কোনো বিষয়ে চাপে রাখেননি। বিয়ের পরেও আমার জীবন একই রকম রয়েছে। আমি মানুষটা যে বিবাহিত, তা প্রায় ভুলতেই বসেছি। তিনি বলেন, বিয়ের আগে আমার একটাই শর্ত ছিল, সব কিছু যেন আগের মতোই থাকে। সম্পর্কের রসায়ন বদলে গেলে বিয়ের কোনো মানে হয় না।”

বিয়ে-সংসার নিয়ে নিজেতে ‘পুরনোপন্থি’ বলে তুলে ধরেছেন তাপসী। তার কাছে বিয়ে মানে সেটা ‘সারাজীবনের বন্ধন’। পাশপাশি আরও বলেন, জীবনসঙ্গী হিসেবে এমন কাউকে চাননি তিনি, যিনি তাপসীর কথায় উঠবেন-বসবেন। ম্যাথিয়াসের সঙ্গে তার সম্পর্ক দীর্ঘ সময় ধরে চলার কারণ তুলে ধরে বলেছেন, তারা দুজনেই বাস্তববাদী। এজন্য একে অপরকে বুঝতে কোনো সমস্যা হয় না।

তাপসীর শেষ সিনেমা ‘আসসি’ চলছে প্রেক্ষাগৃহে। অনুভব সিনহা পরিচালিত এই সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন কানি কুসরুতি, রেবতী, মনোজ পাহওয়া, কুমুদ মিশ্র, মহম্মদ জিশান আইয়ুব এবং সত্যজিৎ শর্মা।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফজলুর রহমান বাবু

তানজিন তিশার বিরুদ্ধে শুটিংয়ে মারধরের অভিযোগ

দুবাইয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে নার্গিস ফাকরি

প্রকাশ্যে আসলেন আলভী, খোলাসা করলেন পরিস্থিতি

‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমার পোস্টারে সোনালি দিনের ছোঁয়া

নতুন গান নিয়ে আসছে ব্যান্ড নিসর্গ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech