ইফতারে মজাদার চিকেন চপ, ঘরেই বানান সহজ রেসিপিতে

রোজার দিনে সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারে চাই মুখরোচক কিছু। ভাজাপোড়া হলেও যদি ঘরোয়া ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি করা যায়, তবে স্বাদ আর তৃপ্তি-দুটোই মেলে। চলুন জেনে নেওয়া যাক চিকেন চপ বানানোর সহজ রেসিপি।
উপকরণ
মুরগির কিমা – ৫০০ গ্রাম
সেদ্ধ আলু – ২টি (মাঝারি)
পেঁয়াজ কুচি – ২ টেবিল চামচ
আদা-রসুন বাটা – ১ চা চামচ
কাঁচা মরিচ কুচি – ২টি
ধনে গুঁড়া – ১ চা চামচ
গরম মসলা গুঁড়া – আধা চা চামচ
গোলমরিচ গুঁড়া – আধা চা চামচ
লবণ – স্বাদমতো
ডিম – ১টি
ব্রেডক্রাম্ব – পরিমাণমতো
তেল – ভাজার জন্য
প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে একটি বাটিতে মুরগির কিমা, সেদ্ধ আলু চটকে, পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা মরিচ ও সব মসলা একসঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি নরম ও মসৃণ হলে ছোট ছোট চপের আকারে বানিয়ে নিন।
এরপর একটি বাটিতে ডিম ফেটিয়ে নিন। চপগুলো প্রথমে ডিমে চুবিয়ে তারপর ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে নিন। এতে ভাজার পর বাইরের অংশ হবে মুচমুচে। কড়াইয়ে মাঝারি আঁচে তেল গরম করে চপগুলো সোনালি রঙ হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। খুব বেশি আঁচে ভাজবেন না, তাহলে বাইরেটা পুড়ে ভেতরটা কাঁচা থেকে যেতে পারে। এভাবে ঘরেই সহজে তৈরি করুন মজাদার চিকেন চপ।
