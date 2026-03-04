বুধবার, ০৪ মার্চ ২০২৬, ১০:২৯ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
ইফতারে মজাদার চিকেন চপ, ঘরেই বানান সহজ রেসিপিতে সংকটেও বড় ঘাটতি বাজেটের পথে সরকার ধানের শীষে ভোট দিতে চাওয়া সেই অসুস্থ বৃদ্ধার পাশে প্রধানমন্ত্রী ইরানে ২ হাজার স্থানে হামলা, ১৭ রণতরী ধ্বংসের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতাল থেকে বাসায় ফজলুর রহমান বাবু যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় ইরানে ১০৯৭ বেসামরিক নাগরিক নিহত : রিপোর্ট বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন না রদ্রিগো সবচেয়ে উন্নত অস্ত্র এখনো হাতেই আছে, হুঁশিয়ারি ইরানের শক্তিশালী তরুণদের দিকে নজর মানবপাচার চক্রের ইরানের গোপন পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার দাবি ইসরায়েলের
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ লাইফস্টাইল

ইফতারে মজাদার চিকেন চপ, ঘরেই বানান সহজ রেসিপিতে

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৪ মার্চ, ২০২৬
- সংগৃহীত ছবি

রোজার দিনে সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারে চাই মুখরোচক কিছু। ভাজাপোড়া হলেও যদি ঘরোয়া ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি করা যায়, তবে স্বাদ আর তৃপ্তি-দুটোই মেলে। চলুন জেনে নেওয়া যাক চিকেন চপ বানানোর সহজ রেসিপি।

উপকরণ

মুরগির কিমা – ৫০০ গ্রাম
সেদ্ধ আলু – ২টি (মাঝারি)
পেঁয়াজ কুচি – ২ টেবিল চামচ
আদা-রসুন বাটা – ১ চা চামচ
কাঁচা মরিচ কুচি – ২টি
ধনে গুঁড়া – ১ চা চামচ
গরম মসলা গুঁড়া – আধা চা চামচ
গোলমরিচ গুঁড়া – আধা চা চামচ
লবণ – স্বাদমতো
ডিম – ১টি
ব্রেডক্রাম্ব – পরিমাণমতো
তেল – ভাজার জন্য

প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে একটি বাটিতে মুরগির কিমা, সেদ্ধ আলু চটকে, পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা মরিচ ও সব মসলা একসঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি নরম ও মসৃণ হলে ছোট ছোট চপের আকারে বানিয়ে নিন।

এরপর একটি বাটিতে ডিম ফেটিয়ে নিন। চপগুলো প্রথমে ডিমে চুবিয়ে তারপর ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে নিন। এতে ভাজার পর বাইরের অংশ হবে মুচমুচে। কড়াইয়ে মাঝারি আঁচে তেল গরম করে চপগুলো সোনালি রঙ হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। খুব বেশি আঁচে ভাজবেন না, তাহলে বাইরেটা পুড়ে ভেতরটা কাঁচা থেকে যেতে পারে। এভাবে ঘরেই সহজে তৈরি করুন মজাদার চিকেন চপ।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ইফতারে অতিরিক্ত ভাজাপোড়া খেলে হতে পারে যেসব ক্ষতি

ইফতারে খেজুরের স্মুদি তৈরির রেসিপি

ইফতারে রাখতে পারেন যেসব পানীয়

ইফতারে ডাবের পানি নাকি আখের রস, কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর?

ইফতারে ভাজাপোড়াকে ‘না’ বলুন

রমজানের সকালে অফিসে ঝিমুনি? কর্মচঞ্চল থাকার ৫ কার্যকরী টিপস

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech