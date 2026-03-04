সিরাজগঞ্জে গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার হাবিবুল্লাহ নগর ইউনিয়নের শ্রীফলতলা গ্রামে ভোরে নদী থেকে পানি আনতে গিয়ে এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এ ঘটনায় ধর্ষক এশার আলীকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার ভোর ৬টার দিকে করতোয়া নদী থেকে পানি আনতে গিয়ে শ্রীফলতলা গ্রামের ওই গৃহবধূ ধর্ষনের শিকার হন।
শাহজাদপুর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, ওই গৃহবধু একাই নদীতে আনতে যান। এ সময় এশার আলী তাকে জোরপুর্বক ধর্ষন করে। বিষয়টি গৃহবধু এলাকাবাসীকে জানালে এলাকাবাসী এশার আলীকে আটক করে। সংবাদ পেয়ে এশার আলীকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী গৃহবধু নিজেই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছে।
