এনায়েতপুরে ফরিয়ার ইফতার মাহফিল

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৮ মার্চ, ২০২৬




সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর ফার্মাসিউটিক্যালস্ রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের (ফারিয়া) ইফতার মাহফিল ও দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেলে এনায়েতপুর থানা ফারিয়া কর্তৃক আয়োজিত বেতিল কবরস্থান মার্কেটের ছাদে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা ফারিয়ার সভাপতি মো: ইলিয়াস হোসেন।

ইফতার পরবর্তী এনায়েতপুর থানা ফারিয়ার ২০২৬-২৭ সেশনের জন্য ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

কেন্দ্রীয় ফারিয়ার সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব ও সাধারন সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক সাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এনায়েতপুর থানা ফারিয়ার নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি পদে শরীফ ইসলাম হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক পদে কামরুল ইসলাম সোহাগকে নির্বাচিত করা হয়।

এসময় এনায়েতপুর থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপি’র উপদেষ্টা সাইদুল ইসলাম, এনায়েতপুর থানা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মনজুর রহমান মনজু শিকদার ও এনায়েতপুর থানা যুবদলের সদস্য সচিব সাইদুল ইসলাম রাজ সহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ফারিয়ার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এনায়েতপুর থানা ফারিয়ার সদ্য বিদায়ী সভাপতি আব্দুল করিম। সঞ্চালনা করেন সদ্য বিদায়ী বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হোসেন।


