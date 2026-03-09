সোমবার, ০৯ মার্চ ২০২৬, ১২:২৪ পূর্বাহ্ন
সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মোঃ ছালেকুর রহমান, সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধি: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৮ মার্চ, ২০২৬

নাটোরের সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের উদ্যোগে প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও ইফতার ও দোয়া মাহফিল-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (৮ মার্চ) সন্ধ্যায় সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। পরে দেশ, জাতি এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত সবাই শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের সভাপতি এস.এম রাজু আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জুলহাস কায়েম জানান, প্রতি বছরের মতো এ বছরও সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে ইফতার পরিবেশন করা হয়।


