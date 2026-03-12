তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৫১

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫১ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ১৭,আদাবরে ৪, শেরেবাংলা নগরে ৪,তেজগাঁও থানা ৬ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৭ ও হাতিরঝিল থানায় ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মোহাম্মদ আলী (২৭), মো. লিটন (২৮),
মো. আব্দুল বারেক হাওলাদার ওরফে আব্দুল লতিফ (৬৭), মোছা. সেতেরা বেগম (৫০), মো. মোল্লা কাউছার (২৮), মো. পারভেজ (২৮), মো. রিয়াজ (২৬), মো. আলিফ (১৯), মো. জুম্মন (৪০), মো. রিমন (২৫), মো. রাকিব (২২), শিয়াবুল ইসলাম সাব্বির (১৯), মো. ফিরোজ (৩৭), গ্যাংস্টার রকি (২২), মো. মোশারফ হোসেন (৩২),মো. জুয়েল হোসেন (২৭) ও মো. হোসাইন ( বয়স উল্লেখ নাই)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-ইদ্রিস আলী (৩০), মো. রবিউল আওয়াল (৩৫), মো. মাহাবুব সরকার (৪২) ও
ফাছিয়ার রহমান (৩৫)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো,মো. রাসেল মিয়া (৩৪),
মো. শাওন ফরাজী (২৩), রিপন (২০) ও হীরা (২০)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-তাপস চন্দ্র সূত্রধর (৩৬), মো. আরাফাত (৩০), মো. মিলটন হাসান (২৮), মো. বিল্লাল হোসেন (৪২), মো. রবিন মিয়া (২৭) ও মো. মাসুদ (৩৭)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোছা. চাঁদনী আক্তার(বয়স অনেক নাই), মো. আলমগীর
(বয়স অনেক নাই),মোরসালিন (৩১),মো. আবুল হাসান কাল গাজী (২৮),মো. রুবেল (১৮), মো. শাওন শেখ (৩৩) ও নুরুল আমিন প্রকাশ নয়ন (২০)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রুমান (২৬),সোহেল(৩০),শহিদ(২৫),মহসিন(২৫), শাকিল(২৬),মমিনুল ইসলাম(৩২),শাহআলম (৩৫), নুরুল ইসলাম (৩৫),মো. জাহাঙ্গীর (৪২),মো. ছবিরমিয়া (৪২), মো. বাবুল মিয়া (৪২),মো. রুবেল (২৩) ও রফিকুল ইসলাম (৫৯)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
