ঈদে হানিফ সংকেতের নাটক ‘ভালোবেসে অবশেষে’

শুধু জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’-ই নয়, নাটকও নির্মাণ করেন হানিফ সংকেত। সেই ধারাবাহিকতায় এবারের ঈদেও তিনি নির্মাণ করেছেন বিশেষ নাটক ‘ভালোবেসে অবশেষে’।
পারিবারিক আবহে নির্মিত এই নাটকের গল্প আবর্তিত হয়েছে রানা ও নীলা নামের দুই তরুণ-তরুণীকে কেন্দ্র করে। গ্রামে একসঙ্গেই বড় হওয়া এই দুই বন্ধুর মধ্যে ছোটবেলা থেকেই মিষ্টি ঝগড়া লেগেই থাকত। পড়াশোনার প্রয়োজনে নীলা একসময় বিদেশে চলে যায়। দীর্ঘ সময় পর গ্রামে ফিরে আসার পর আবারও রানার সঙ্গে তার দেখা হয় এবং এরপরই নানা নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় কাহিনি।
নাটকটিতে রানা ও নীলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী ইরফান সাজ্জাদ ও জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি। গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, মুনমুন আহমেদ, আরফান আহমেদ ও সুভাশিষ ভৌমিক। এ ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন সূচনা শিকদার, নজরুল ইসলাম, জাহিদ চৌধুরী, হেদায়েত নান্নু ও নূর এ আলম নয়নসহ অনেকে।
নাটকটির সূচনা সংগীত লিখেছেন মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান এবং কণ্ঠ দিয়েছেন রাজীব। এর সুর করেছেন হানিফ সংকেত নিজেই এবং সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী।
জানা গেছে, ফাগুন অডিও ভিশনের নিজস্ব শুটিং স্পটে নাটকটির দৃশ্যধারণ সম্পন্ন হয়েছে। নাটকটি ঈদের দিন রাত ৮টা ৫০ মিনিটে এটিএন বাংলায় প্রচারিত হবে।
